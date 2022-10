Je vais essayer le cannabis pour aider à lutter contre la maladie de Parkinson – je ne vis pas avec, je le supporte, dit Jeremy Paxman

La maladie de PARKINSON est une affection dans laquelle des parties du cerveau sont progressivement endommagées sur de nombreuses années.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, les symptômes peuvent s’aggraver et il peut devenir de plus en plus difficile d’effectuer des activités quotidiennes sans aide.

On pense qu’environ une personne sur 500 est touchée, les hommes étant plus à risque que les femmes.

La plupart des personnes atteintes développent des symptômes lorsqu’elles ont plus de 50 ans, bien qu’environ une personne sur 20 ressente les premiers symptômes avant l’âge de 40 ans.

Les trois principaux symptômes sont des secousses involontaires de certaines parties du corps, autrement appelées tremblements, des mouvements lents et des muscles raides et inflexibles.

Une personne atteinte de la maladie de Parkinson peut également éprouver un large éventail d’autres symptômes physiques et psychologiques, notamment la dépression et l’anxiété, des problèmes de mémoire et des problèmes d’équilibre.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède, des traitements sont disponibles pour aider à réduire les principaux symptômes et à maintenir la qualité de vie le plus longtemps possible.

Si vous craignez de présenter des symptômes de la maladie de Parkinson, parlez-en à un médecin généraliste. Et pour plus d’informations, contactez Parkinson’s UK – visitez parkinsons.org.uk.