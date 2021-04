En sortant de Catch à Los Angeles mardi, l’ancien champion Tyson montait dans un véhicule privé lorsqu’il a été interrogé sur le combat de Holyfield qui, selon lui, était sur le point d’être finalisé en mars.

Passant cela de côté, le joueur de 54 ans a déclaré qu’il avait organisé une réunion avec l’homme qui l’avait assommé en huit rounds dans le Tennessee il y a près de 20 ans. il prétendait:

« Je vais combattre Lennox Lewis … [in] Septembre, » Tyson a déclaré à TMZ, nommant le joueur de 55 ans comme son prochain adversaire après son match nul avec Roy Jones Jr en novembre dernier.

Mike Tyson a affirmé qu’il se battrait contre Lennox Lewis en septembre. « Je vais combattre Lennox Lewis. » « Septembre. » Comme si la boxe en 2021 ne pouvait pas être plus étrange. Passant par @TMZ_Sportspic.twitter.com/7IcLuIZ0WO – Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 28 avril 2021

Les développements sont un changement radical de Tyson qui se serait prétendument évité d’une troisième réunion avec Holyfield le mois prochain.

Plus tôt, en mars, Iron Mike a accordé une interview à Haute Living où il a déclaré que le combat de la trilogie était prêt à être finalisé.

« Il y a une petite différence fondamentale pour faire la paperasse, puis c’est aux courses avec moi et Evander. J’ai tellement appris. Nous n’avons pas besoin de promoteurs. Qu’est-ce qu’un promoteur? [An] pom-pom girl surfaite? » Il a demandé.

«Je veux juste que tout le monde sache que le combat est en cours avec moi et Holyfield. Holyfield est un homme humble, je le sais, et c’est un homme de Dieu, mais je suis l’homme de Dieu, et j’écoute, et je réussirai le 29 mai.

Cela a confus le camp de Holyfield, qui a insisté sur le fait que Tyson avait refusé « toutes les offres » pour faire face au «Real Deal», y compris une bourse garantie de 25 millions de dollars le Memorial Day.

« Nous avons toujours négocié de bonne foi et il semble que nous ayons fini par perdre notre temps », a révélé le manager de Holyfield, Kris Lawrence à l’époque.

« Les parties sont en négociations intenses depuis plusieurs mois et Team Holyfield croyait sincèrement qu’un accord était imminent, surtout après le Hard Rock. [Stadium] a apporté son soutien au projet et plusieurs autres offres ont été transmises à l’équipe Tyson.

« Cependant, les demandes de l’équipe Tyson sont récemment devenues intenables, et non ce sur quoi Mike Tyson avait convenu lors de conversations directes avec Holyfield » une déclaration lue.

Cela a poussé Holyfield à se diriger vers Instagram et à déplorer que son « Partenaire de danse » a été « un no show pour la dernière danse ».

Les boxeurs professionnels connaissent le vrai sacrifice avant la célébrité et les dollars. Nous nous battons quand personne ne connaît notre nom. L’inspiration pour être meilleur, imiter le meilleur, être le meilleur ne mourra jamais. Veuillez arrêter d’appeler #utubeboxers#celebrityboxers boxeurs professionnels Profitez simplement du spectacle🥊 pic.twitter.com/FIgGLU5uUm – Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) 20 avril 2021

Je ne manque pas d’être frappé au visage – Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) 23 avril 2021

Mais si quelqu’un doit se retirer cette fois, il s’agit probablement du dernier roi incontesté des poids lourds de la boxe, Lewis.

A déclaré la semaine dernière par un admirateur sur Twitter que les masses lui manquaient de se battre et qu’il était le dernier grand champion des poids lourds du sport, « Le Lion » a répondu avec un emoji souriant affirmant qu’il ne l’avait pas fait. « Miss se faire frapper au visage ».

Il s’est également prononcé sur des matchs de boxe de célébrités impliquant des YouTubers et des pugilistes qui n’ont pas honoré le parcours traditionnel consistant à traverser les amateurs avant de progresser dans les rangs professionnels, faisant remarquer que « nous avons besoin d’une catégorie sous amateur pour les personnes qui simulent le processus ».

Cela suggérerait que Lewis pourrait également ne pas approuver d’anciens grands retraités depuis longtemps avec des âges combinés entre 100 et 120 ans, laçage des gants une fois de plus.

Mais il y aura un appétit parmi les fans pour un affrontement Tyson-Lewis plus grand que celui lorsque le premier affronta Roy Jones dans un combat d’exhibition bien accueilli avec l’ancien grand livre pour livre Jones Jr.

8 juin 2002 | Lennox Lewis contre Mike Tyson: est sur 💥 pic.twitter.com/OX0hu95YJT – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 8 juin 2020

S’affrontant une seule fois, leur rencontre de 2002 a battu des records de pay-per-view éclipsés seulement par le flop décevant entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao en 2015.

Alors que cet affrontement des poids welters a eu lieu à Las Vegas, la Commission d’État du Nevada a refusé d’accueillir Lewis-Tyson dans la capitale du jeu après que le couple se soit bagarré lors d’une conférence de presse.

Tyson a mordu Lewis à la jambe et a menacé de manger ses enfants alors que le Britannique n’avait pas de progéniture à l’époque, avec un intérêt pour le combat qui permettait à chaque participant de gagner une bourse de 17,5 millions de dollars tout en gagnant plus de 100 millions de dollars pour les radiodiffuseurs HBO et Showtime.

Terminé par un Knockout of the Year Magazine Ring par Lewis, qui a conservé ses sangles WBC, IBF, IBO, The Ring et lineal, on pourrait faire valoir que le duo peut exiger des paies similaires même si leur mauvais sang s’est calmé grâce à un plus doux approche de la vie de Tyson dans ses jours d’après-combat.

Ailleurs, Holyfield affrontera le dernier ennemi de Tyson, Kevin McBride, qui l’a envoyé à la retraite en 2005, le 5 juin.