Le milieu de terrain danois Christian Eriksen a déclaré qu’il se sentait « bien – dans les circonstances » dans son premier message aux fans depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque samedi.

Eriksen, 29 ans, s’est effondré à la 43e minute du match d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 contre la Finlande à Copenhague. On lui a administré la RCR sur le terrain, puis emmené à l’hôpital. Un peu plus d’une heure après son effondrement, la fédération danoise a déclaré que son état s’était stabilisé.

Eriksen est toujours à l’hôpital en attendant d’autres tests alors qu’ils cherchent à déterminer la cause de son arrêt cardiaque. Mais dans sa première communication officielle depuis son effondrement, Eriksen a déclaré: « Bonjour à tous, un grand merci pour vos salutations et messages doux et incroyables du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille.

« Je vais bien — dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, j’encouragerai les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark . Meilleur, Christian. »

Eriksen avait déjà été en contact avec ses coéquipiers danois, qui ont terminé le match contre la Finlande, s’inclinant 1-0. La décision de l’UEFA de disputer le match samedi soir, qui a repris un peu plus d’une heure et demie après l’effondrement d’Eriksen, a suscité de nombreuses critiques.

L’UEFA a offert aux joueurs, qui se sont rassemblés dans les vestiaires après avoir vu Eriksen être soigné sur le terrain à la suite d’un arrêt cardiaque, le choix de reprendre le match samedi ou de recommencer dimanche à midi heure locale (6h HE).

« Nous avons été placés dans une position dans laquelle je pense personnellement que nous n’aurions pas dû être placés », a déclaré lundi le gardien danois Kasper Schmeichel aux journalistes. « Cela a probablement exigé que quelqu’un au-dessus de nous ait dit que ce n’était pas le moment de prendre une décision et qu’il fallait peut-être attendre le lendemain. »

Le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg a également déclaré qu’Eriksen avait transmis un message via une liaison vidéo depuis l’hôpital pour dire qu’il allait bien et que le Danemark devrait essayer de se concentrer sur son prochain match, contre la Belgique jeudi à Copenhague.

« Nous avions deux options. Aucune des options n’était bonne. Nous avons pris la moins mauvaise. Il y avait beaucoup de joueurs qui n’ont pas pu jouer le match. Ils étaient ailleurs [mentally] », a déclaré lundi l’attaquant danois Martin Braithwaite.

« Vous auriez pu souhaiter une troisième option dans cette situation », a-t-il ajouté.

L’UEFA a toutefois déclaré avoir traité la question aussi soigneusement qu’elle le pouvait à l’époque.

« L’UEFA est convaincue qu’elle a traité la question avec le plus grand respect pour la situation sensible et pour les joueurs », indique un communiqué. « Il n’a été décidé de reprendre le match qu’après que les deux équipes eurent demandé de terminer le match le même soir.

« Le besoin des joueurs de se reposer 48 heures entre les matchs a éliminé d’autres options. »

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a également déclaré dimanche qu’il ne pensait pas que les joueurs auraient dû être de retour sur le terrain.

Le prochain match du Danemark à l’Euro 2020 aura lieu contre la Belgique jeudi à Copenhague.