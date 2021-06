Dans une vague de soutien public que les patrons ont décrite comme « accablant », la FA danoise (DBU) a transmis des messages à la star touchée alors qu’il poursuit son rétablissement apparemment miraculeux après son épreuve traumatisante.

La famille et le manager d’Eriksen lui ont rendu visite peu de temps après son admission, et il a parlé au reste de l’équipe danoise, y compris une conversation personnelle avec le gardien Kasper Schmeichel, depuis qu’il a été réanimé sur le terrain du stade Parken samedi.

Maintenant, le DBU a publié une photo du jeune homme de 29 ans levant le pouce dans son lit.

« Bonjour à tous, » a déclaré le milieu de terrain dans un article sur les réseaux sociaux qui a reçu plus de 200 000 likes en quelques heures.

« Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille.

« Je vais bien – dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

« Maintenant, je vais encourager les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matches. Jouez pour tout le Danemark. »

Les fans ont ajouté des messages sur un mur spécialement créé sur l’un des sites organisés par le tournoi au Danemark, qui est l’un des pays co-organisateurs de la finale.

« Beaucoup sont déjà passés pour montrer leur soutien », ont déclaré les organisateurs, invitant encore plus de supporters à « montrer que tout le Danemark est derrière lui. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par COPENHAGUE EURO2020 HOST CITY (@copenhageneuro2020)

« Nous prenons des photos des salutations et les envoyons à DBU, qui a promis de les envoyer à Christian Eriksen et à la famille. »

Depuis la frayeur, les grands noms de la compétition n’ont pas seulement joué pour leur pays mais aussi pour Eriksen.

Après avoir marqué un doublé contre la Russie pour la Belgique, le copain de l’Inter Romelu Lukaku a déclaré « Chris…Chris…je t’aime » à travers la caméra dans une célébration émouvante.

Lukaku est allé devant la caméra et a dit « Je t’aime » à Christian Eriksen après avoir marqué pour la Belgique ♥️ pic.twitter.com/ySeU9OWvUg – Rapport de blanchisseur (@BleacherReport) 12 juin 2021

« J’avais peur. Vous vivez des moments forts ensemble », l’attaquant a admis à ITV après la victoire 3-0.

« J’ai passé plus de temps avec lui qu’avec ma famille.

« C’était difficile de jouer le jeu. J’espère qu’il est en bonne santé et je lui dédie cette performance. »

Bonne nouvelle! Tout le meilleur, Christian! 🙏❤️ – FC Barcelone (@FCBarcelona) 15 juin 2021

Les clubs anciens et rivaux ont également envoyé leurs meilleurs vœux à Eriksen, les Spurs téléchargeant la même photo et écrivant » prompt rétablissement, Christian Eriksen. Nous sommes tous avec vous « et en ajoutant un coeur d’amour blanc.

Barcelone a commenté le message de la fédération danoise et a répondu : « Excellentes nouvelles. Tout le meilleur, Christian » avec un emoji de prière et un coeur d’amour rouge.

Simon Kjær a été l’un des premiers joueurs à répondre à Eriksen après son effondrement. Il a ensuite réconforté son partenaire quelques instants après.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/zwB6ynDPiX – ESPN FC (@ESPNFC) 12 juin 2021

Ailleurs, pour ses exploits qui ont sauvé la vie de son coéquipier en empêchant Eriksen d’avaler sa propre langue et d’effectuer la RCP, l’AC Milan envisagerait de faire du capitaine du Danemark Simon Kjaer son propre skipper lors de la prochaine saison de Serie A italienne.

Les fans danois ont soutenu une campagne pour qu’Eriksen prenne le brassard au club, a déclaré la Gazzetta dello Sport.