«  Je vais assister à mes propres funérailles à distance et rire de l’agitation  »

Le capitaine Sir Tom Moore a écrit sur sa propre mort dans un livre inédit, reflétant qu’il aimerait assister à ses propres funérailles à distance et rire de l’agitation.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale et le collecteur de fonds du NHS espéraient sortir le livre, Captain Tom’s Life Lessons, juste avant son 101e anniversaire.

Il est décédé à l’hôpital de Bedford le 2 février après avoir été testé positif au Covid-19.

Sa famille a publié le dernier chapitre du livre, intitulé Epilogue, dans lequel le capitaine Tom a dit qu’il était « étrange et plutôt touchant » que des gens qu’il n’avait jamais rencontrés pleurent.

Les funérailles auront lieu samedi.

Dans le chapitre, Sir Tom a déclaré: «Auparavant, mes funérailles auraient fait une petite ligne dans le journal local et n’avaient été suivies que par une poignée de personnes, mais je pense qu’il y en aura quelques autres maintenant.

«Quelqu’un devra faire des gâteaux et des sandwichs supplémentaires, et ce ne sera pas moi.

«Je veux que le service se termine par My Way de Frank Sinatra, car j’ai toujours fait les choses à ma façon et j’aime particulièrement la phrase sur le fait d’avoir trop peu de regrets à mentionner.

«C’est étrange et plutôt touchant de penser que les gens pourraient pleurer sur mon décès – des étrangers que je n’ai même jamais rencontrés.

«Si je peux, j’aimerais assister à mes propres funérailles à distance.

« Ce serait vraiment une blague alors que je baissais les yeux et riais à tout le monde qui faisait beaucoup de bruit pour moi. »

Sir Tom, qui vivait avec l’une de ses filles et sa famille à Marston Moretaine dans le Bedfordshire, a poursuivi: «Même si j’ai un espace réservé dans le cimetière du village, je veux être incinéré et mes cendres ramenées dans le Yorkshire pour être avec mes parents et grands-parents dans la parcelle de la famille Moore.

«Cela ne me dérangerait pas d’avoir une petite pierre tombale blanche quelque part pour marquer mon existence, un peu comme celles qu’ils ont dans les cimetières militaires.

« Rien d’extraordinaire. »

Il a dit qu’il avait également réfléchi à son épitaphe, comme plusieurs personnes lui avaient demandé.

«Quand j’étais plus jeune, j’aimais écouter The Goon Show sur la radio, et l’un des comédiens qui m’a toujours fait rire le plus était Spike Milligan», a-t-il déclaré.

«Comme moi, il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a été blessé en Italie.

«Lorsqu’il mourut à l’âge de 83 ans, il écrivit sa propre épitaphe, qui était gravée en gaélique sur sa pierre tombale.

« Il lit: » Je vous ai dit que j’étais malade « .

« Cela m’a toujours fait rire, alors je pense que je demanderais l’inscription simple de mon nom, les dates de ma durée terrestre et les mots: » Je t’ai dit que j’étais vieux « . »

Les leçons de vie du capitaine Tom seront publiées le 2 avril.