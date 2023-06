« Je trouverais un nouveau défi » – Mikael Silvestre encourage Harry Maguire à quitter Manchester United

Mikael Silvestre a encouragé Harry Maguire à quitter Manchester United dans le but de ressusciter sa carrière.

Le défenseur anglais n’a fait que 16 apparitions en Premier League la saison dernière, et Silvestre admet que le moment est venu pour Maguire de chercher du temps de jeu régulier ailleurs après être tombé en disgrâce avec Erik ten Hag.

Il a dit QuatreQuatreDeux via Freebets.com« Si j’étais à sa place, je trouverais un nouveau challenge.

« Si vous commencez sur le banc en tant que défenseur central, il y a de fortes chances que vous y restiez à la fin du match.

«Ce n’est pas une position que vous changez normalement. C’est différent si vous êtes ailier, milieu de terrain ou attaquant car il y a plus d’opportunités de contribuer, de jouer, de s’impliquer.

« C’est un joueur important pour l’Angleterre, et je pense qu’il a beaucoup à offrir à une autre équipe. Il y a un Harry Maguire dans un maillot anglais et il y a l’autre avec le maillot United. Vous pouvez voir qu’il y a une différence de confiance dans ces performances.

« Donc, je pense que pour Manchester United en ce moment, ce n’est pas sa meilleure époque de football et ça n’a pas été un succès complet. »

David de Gea est un autre joueur qui a fait l’objet de critiques cinglantes suite à une série d’erreurs coûteuses.

Silvestre espère que Ten Hag pourra toujours trouver une place pour le tireur dans son équipe pour la saison prochaine, mais ne pense pas que l’Espagnol soit la réponse pour l’avenir à long terme de United.

« Il a encore beaucoup à offrir à court terme », a-t-il ajouté.

« Il a fait beaucoup de bons arrêts la saison dernière, mais il y a eu des moments cruciaux où des matchs ont été perdus en conséquence.

«Une fois que les équipes sont devant contre United, elles reculent et rendent plus difficile de repartir avec quoi que ce soit. Une simple erreur de but peut faire la différence entre une victoire ou une défaite.

« Depuis pas mal de temps, l’équipe a du mal à rebondir et David en est responsable. Il y a eu des matchs dans lesquels il a clairement fait un gâchis.

« Mais je pense qu’il a encore un bon leadership, et évidemment des qualités de gardien de but à apporter à l’équipe.

« Je pense que David devrait rester aussi longtemps que possible pour rivaliser avec celui qui arrive. »