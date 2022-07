Je travaillerai jour et nuit pour bâtir sur les libertés du Brexit pour reconstruire notre économie

EN 2016, notre pays s’est vu offrir un choix : rester enchaîné à l’Union européenne, ou aller vers les hautes terres ensoleillées, libre d’établir nos propres règles et de maîtriser notre destin.

En tant que député nouvellement élu, on m’a dit que ce serait la fin de ma carrière politique si je soutenais la campagne Leave.

Je peux générer la croissance dont nous avons besoin pour vaincre l’inflation Crédit : AP

Mais je l’ai fait quand même, parce que je croyais que notre pays allait prospérer.

Maintenant, me tenant à la tête de ce grand pays en tant que premier ministre, je m’engage à travailler jour et nuit pour renforcer les libertés pour lesquelles nous nous sommes tant battus.

Nous avons terminé le Brexit, maintenant je vais faire chanter le Brexit. Nous devons commencer par reconstruire l’économie.

En tant que Chancelier, j’ai saisi les opportunités que le Brexit nous offrait.

J’ai créé 11 ports francs à travers le pays pour dynamiser la croissance économique.

Et notre nouvelle position en dehors de l’UE m’a permis de réformer la façon dont nous taxons l’alcool – et j’ai pris la décision l’année dernière de réduire le prix d’une pinte au pub. En tant que Premier ministre, j’irais plus loin.

Je réduirais la bureaucratie inutile et améliorerais la réglementation pour contribuer à faire du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde pour investir et créer une entreprise.

Et je peux assurer la croissance dont nous avons besoin pour vaincre l’inflation, réduire les impôts et réformer radicalement nos services publics parce que j’ai le plan pour le faire.

J’ai une expérience éprouvée de la livraison. Mais nous ne pouvons tirer pleinement parti du Brexit qu’avec un gouvernement conservateur qui croit en ces opportunités et qui a une vision claire de la manière de les concrétiser.

Le travail ne le fait pas. Je suis le seul candidat à ce concours qui peut battre les travaillistes aux prochaines élections et faire en sorte qu’après le Brexit, le Royaume-Uni puisse redevenir le pays à forte croissance et à faible taux d’imposition que nous tous, au sein du parti conservateur, souhaitons nous d’être.

Nous avons fait beaucoup pour tirer le meilleur parti du Brexit, mais il y a tellement plus que nous pouvons accomplir et en tant que vrai Brexiteer, je suis celui qui peut le faire.