Je travaille sur The Larkins – l’ensemble ITV cache des secrets choquants

Un membre d’équipage ACTUEL qui travaille sur le tournage de The Larkins d’ITV a révélé quelques secrets sur le célèbre ensemble.

Le concepteur de la production télévisée a partagé quelques clichés des coulisses de certaines des pièces emblématiques de la série.

Le parloir de la prison de The Larkins était à l’origine une cantine scolaire, a révélé le concepteur de la production[/caption]

Dans la photo publiée sur les réseaux sociaux, le parloir de la prison que l’on voit dans l’émission se révèle être à l’origine une cantine scolaire.

S’adressant à Twitter, le travailleur de la télévision a écrit: «#TheLarkins – voici à quoi ressemblait la salle de visite de la prison avant de la transformer. #artdept – une cantine scolaire.

Il a partagé des clichés de l’état d’origine de la cantine scolaire avant qu’elle ne soit dépouillée et réhabillée avec de faux murs et de fausses portes de prison.

Le décorateur a tweeté : “#thelarkins – Le parloir de la prison a été tourné dans une cantine scolaire – dépouillé et ré-habillé avec de faux murs et de fausses portes de prison.”

The Larkins se déroule et est filmé dans la campagne du Kent, mais il n’a pas été tourné à Buss Farm à Pluckley, qui était la ferme familiale emblématique utilisée dans Darling Buds of May.

L’équipe a décidé de tirer depuis une autre ferme du Kent qui n’a pas été précisée.

L’acteur Bradly Walsh a admis qu’il avait très peu regardé la série des années 90 et a déclaré que c’était l’implication de Nye – qui avait adapté les livres de Gerald Durrell pour le favori d’ITV The Durrells – qui l’avait convaincu du projet.

« Je dois avouer que je n’avais pas vu Darling Buds of May. C’était quelque chose dont j’avais entendu parler, mais en auditionnant pour le rôle, je n’ai pas regardé la série, je n’ai regardé aucune photo, je voulais juste ma propre interprétation du personnage en termes de la façon dont elle est apparue. il a dit à BT.com





L’acteur a ajouté: “Je ne connaissais pas les livres de HE Bates et j’ai peut-être regardé un épisode de la série originale, donc ce n’était pas vraiment mon domaine d’expertise, mais ils m’ont dit que Simon l’écrivait – et j’étais un grand fan de les Durrell – et ce fut le moment décisif pour moi », a-t-il déclaré.

Bradley a dit qu’à un moment donné, il aimerait revenir en arrière et revoir cela, mais il a trouvé très utile d’avoir le personnage de quelqu’un d’autre dans sa tête pendant qu’il était sur le plateau et qu’il répétait.

L’acteur avec les slingbacks les plus difficiles à remplir était sans doute Sabrina Bartlett, qui joue la fille aînée Mariette, le rôle qui a catapulté Catherine Zeta-Jones au succès du jour au lendemain.

L’employé de la télévision a partagé des photos de la cantine de l’école après qu’elle ait été transformée en salle de visite de la prison pour l’émission[/caption] Twitter

L’état d’origine de la cantine scolaire avant qu’elle ne soit dépouillée et réhabillée avec de faux murs et de fausses portes de prison[/caption]