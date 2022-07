Je travaille sur Love Island et la construction des défis prend BEAUCOUP plus de temps que vous ne le pensez – voici comment nous le faisons

Les défis de LOVE Island peuvent voir les concurrents se serrer les lèvres, s’interpeller dans des combats de nourriture ou déclarer leurs secrets les plus profonds et les plus sombres.

Pourtant, avec chaque tâche, il y a un ensemble incroyable, pour s’assurer que les bouffonneries des espoirs de Love Island sont capturées dans toute leur gloire.

TVI

Les secrets des immenses défis de Love Island ont été révélés[/caption]

Érotème

Cette saison a vu tout, des coquillages de sirène – l’un contenant la bombe Danica – occuper le devant de la scène dans la villa, ainsi que la création d’un aéroport simulé.

C’est la tâche du producteur Woody de s’assurer que les accessoires accrocheurs sont adaptés et à la hauteur.

Pourtant, avec de nombreux défis à relever tout au long de la saison de Love Island, son équipe n’a pas beaucoup de temps.

Il a déclaré à une vidéo Reddit dans les coulisses: «Nous avons toujours un plan, avec lequel nous travaillons avec une équipe artistique et une équipe de conception de ce à quoi le défi va ressembler.

LIRE LA SUITE L’ÎLE D’AMOUR Verdict accablant Indiyah de Love Island jure de “ s’occuper ” de Dami après la révélation des câlins d’été RENCONTRER LES PARENTS La star de Love Island, Luca Bish, tente secrètement de convaincre la mère de Gemma Owen

«Ils font un graphique de tout ce qui va être sur la scène du défi.

«Ensuite, nous avons environ quatre à cinq jours pour le faire construire, ce qui est un très petit tour, mais parce que nous avons un groupe de chippies, de peintres et de directeurs artistiques qui sont incroyables, ils font essentiellement leur magie.

“Et du coup, la scène challenge se transforme en atelier de mécanique ou en aéroport comme vous en avez déjà vu.”

Woody a ajouté que tout en relevant les défis, il aimait choisir ce qui est “assez actuel” et “ce que le spectateur et un fan voudraient toujours voir”.





Il a ensuite promis: “Nous pensons toujours à des défis plus grands et meilleurs.”

Récemment, l’ancienne gagnante de Love Island, Amber Gill, a raconté comment elle avait organisé une sortie secrète des défis qui l’ont laissée “bâillonner” et vomir.

En ce qui concerne les défis alimentaires – comme celui qui a vu la jeune fille de Newcastle habillée en mariée – la beauté est parvenue à un accord avec les producteurs.

L’influenceuse a parlé franchement lorsqu’elle a déclaré à Daily Star : “Le premier défi que nous avons relevé était comme une bataille de nourriture habillée en mariée et c’est celle qui avait la robe la plus propre qui a gagné.

«Je me souviens que j’ai relevé ce défi et pendant la majeure partie du défi, j’étais juste sur le côté en train de bâillonner parce que je déteste quelque chose comme ça.

“Je déteste vraiment la nourriture et je ne veux pas de nourriture partout parce que cela nous rend physiquement malades et que tout était mélangé et que l’odeur était dégoûtante.”

Love Island 2022 : Rencontrez les insulaires Lisez toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island Rencontrez le casting de Love Island de 2022

Qui est la candidate Paige Thorne ?

Qui est l’insulaire sourde Tasha Ghouri ?

Rencontrez Gemma, la fille de Michael Owen

Summer Botwe cherchera à gagner le prix

Qui est Indiyah Polack ?

Rencontrez l’insulaire Davide Sanclimenti

Qui est Ekin-Su Cülcüloğlu ?

Qui est le tatoué Luca Bish ?

Rencontrez le microbiologiste Dami Hope

Qui est Danica Taylor ?

Andrew Le Page cherchera à remporter le prix

Rencontrez l’insulaire Deji Adeniyi

Qui est Billy Brown ?

Qui est Adam Collard ?

Jetez un œil à la nouvelle villa Love Island Toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island

En savoir plus sur le soleil MERCI DE L’ENFER ? Une femme partage des options de tenues d’invités de mariage audacieuses et les gens sont stupéfaits CONSEILS DE TAP Trois astuces WhatsApp que vous DEVEZ connaître – y compris le “mode message secret”

Elle a ajouté: “Donc, je me souviens que pour chaque défi alimentaire après cela, j’étais le présentateur, j’avais l’habitude de les présenter.

“Je pense que les producteurs ont pensé:” Eh bien, nous ne la ferons pas ressembler à une idiote sur le côté juste parce qu’elle est malade, nous devrons donc la convaincre de les présenter “.”

Érotème

TVI

Le producteur du défi Woody a renversé la mèche dans une vidéo spéciale[/caption]

Érotème