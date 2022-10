Je travaille sur Emmerdale – voici comment nous avons réussi la tempête mortelle et la bousculade des vaches

Les fans d’EMMERDALE attendaient patiemment les épisodes très attendus du 50e anniversaire pour célébrer la longévité de la série.

Les spéciaux débuteront avec un épisode d’une heure ce dimanche (16 octobre), soit exactement 50 ans jour pour jour que le feuilleton a été diffusé pour la première fois.

Avec le mariage de Kim et Will, la grossesse d’Amelia et la tempête de vent dévastatrice, les fans ont été laissés en suspens quant à savoir qui survit, qui meurt et toute l’action entre les deux.

Le scénographe Duncan Howell a dévoilé tous les détails sur la façon dont les préparatifs de l’épisode historique se sont déroulés et sur la façon dont l’équipe a donné vie à la tempête et à la bousculade des vaches.

Duncan a déclaré: “Faire en sorte qu’il s’inscrive dans les délais a été le plus grand défi, car nous réalisons des longs métrages selon un calendrier de feuilletons.

« Mais cela a été brillamment fait. C’est une super équipe. Nous avons eu des effets spéciaux massifs, de grosses éoliennes et des délais d’exécution serrés.

Il a ajouté: “Parfois, il y avait deux unités de tournage dans des endroits différents, nous avons donc dû diviser l’équipe des effets spéciaux.”

Les scènes de bousculade des vaches ne ressembleront à aucune autre, les patrons d’Emmerdale taquinant qu’ils n’ont jamais créé de cascade comme celle-ci et que ce sera une première au pays du savon.

Parlant de l’importance des scènes et des défis pour bien faire les choses avec les fermes et leurs animaux, Duncan a déclaré: «Nous avons commencé par des conversations et beaucoup de planification avec l’agriculteur. Il était vraiment important que cela ne cause aucun dommage ou stress à ces animaux.

« Les bovins que nous avons utilisés vivent tous à la ferme. Pour l’élément de tournage, nous avons créé un nouvel enclos à bétail près d’un enclos qui était une clôture menant à l’un de leurs champs.





Il a poursuivi : « Alors, quand ils sont sortis de l’enclos, ils se sont rassemblés pour descendre la course jusqu’à leur champ. Ils savent qu’ils sont nourris à la fois dans l’enclos mais aussi sur le terrain.

“Nous avons fait une répétition qui a été utile car elle garantissait que les producteurs et tout le monde étaient satisfaits de ce que nous faisions et cela a été enregistré pour s’assurer qu’il n’y avait pas de détresse ou de stress causé aux animaux.”

Les vaches devraient se libérer de la ferme de Moira Barton pendant la tempête dévastatrice après que la grange qui les abrite ait été endommagée au cours du processus.

Détaillant comment ils ont réussi à obtenir une performance stellaire des vaches, Duncan a déclaré: «Nous avons mis leur nourriture à l’arrière d’une trémie d’alimentation et l’avons d’abord sifflée pour que les vaches aient vu leur nourriture partir.

«Alors, quand ils sont sortis de leur enclos, ils ont couru en groupe pour se rendre à la nourriture. C’était réussi. »

Il a en outre divulgué: “Bien sûr, il y a eu un peu de supercherie car nous avons utilisé une chose que nous avons appelée” cow cam “.

“Une entreprise étonnante appelée Animated Extras de Shepperton Studios a créé une tête de vache qui pourrait être manipulée.

« Cela permettra au public de voir le point de vue d’une vache. Dans la scène, il semblera que les vaches courent vers les personnages d’Emmerdale alors que les vaches se précipitent. Cela a parfaitement fonctionné.

Emmerdale est diffusé le dimanche à 19h et les soirs de semaine à 19h30 sur ITV.