Je travaille régulièrement en tant qu’acteur depuis 20 ans, déclare Salil Ankola

C’était génial de repérer à nouveau le joueur de cricket devenu acteur Salil Ankola à l’écran, dans le récent Vidyut Jammwal-vedette, The Power. L’ancien melon rapide indien a peut-être 52 ans, mais il n’a pas l’air d’un jour plus âgé que le milieu de la trentaine, essayant un garde du corps musclé sur l’un des personnages clés du film Mahesh Manjrekar.

Le rôle a peut-être été court, mais il définit en quelque sorte la carrière d’Ankola – dans le showbiz ainsi que dans le cricket. Il a toujours été là et vous ne pouvez jamais tout à fait ignorer sa personnalité imposante.

À l’heure actuelle, Ankola est président du comité de sélection senior de l’Association de cricket de Mumbai. C’est un poste auquel il a été nommé en décembre et il est heureux d’avoir « repris le jeu après une longue période ».

« J’ai été nommé il y a environ deux mois et demi. J’ai été nommé le 16 décembre. Je me sens bien (que je sois) revenu au match après une longue période. Mon équipe se porte bien », a déclaré Ankola à IANS.

Ankola a des raisons de se sentir bouillant face à son nouveau poste. La vie de joueur de cricket, ainsi que d’acteur par la suite, n’a pas été tout à fait douce depuis le début. Il a commencé sur un sommet en représentant le pays en 1989, d’ailleurs lors de la même tournée au Pakistan que Sachin Tendulkar. Ankola avait alors 21 ans.

La plupart des experts estimaient qu’il avait la capacité de faire beaucoup pour l’Inde, mais Ankola a dû l’appeler un jour à l’âge de 28 ans, en raison d’un développement soudain d’une tumeur osseuse dans son os du tibia gauche, à cause de laquelle il ne pouvait pas courir pour deux ans.

Des opportunités, cependant, attendaient dans un domaine très différent. C’est à ce stade, après tout, qu’Ankola est entré dans le monde de l’écran pour le travail.

Il a commencé à gagner en visibilité surtout sur le petit écran. Depuis la fin des années 90, il a trouvé un travail dynamique à la télévision. Au fil des décennies, il a été vu dans des émissions telles que Saturday Suspense (1997), Lekin … Woh Sach Tha (1998-2000), Rishtey (1999), Noorjahan (2000-2001), Ssshhhh … Koi Hai ( 2003-2004), Vikraal Aur Gabraal (2003-2004), Zindagi Teri Meri Kahani (2005), CID: Special Bureau (2005-2006), Ak … tion Unlimited Josh (2006), Pyaar Ka Bandhan (2009-2010 ), Savitri: EK Prem Kahani (2013), Savdhaan India (2013) et Karmaphal Daata Shani (2016-2018).

Ses rôles de Vishal dans Chahat Aur Nafrat (1998-1999), Ravi dans Kora Kagaz (1998-1999), ses multiples avatars de Ranveer Rathore / Sandeep Jain / Shakti Singh dans Kehta Hai Dil (2002-2005) et Mahen à Karam Apnaa Apnaa (2006-2009) ont été des moments forts qui lui ont permis de réinventer sa célébrité, du cricket au jeu d’acteur.

Il était également entré dans la saison Bigg Boss, mais avait dû être expulsé par les fabricants suite à une ordonnance de la Haute Cour de Mumbai. Ankola avait apparemment violé un contrat qu’il avait signé avec Balaji Telefilms, qui lui interdisait de participer à tout spectacle réalisé par une maison de production rivale.

Ankola a également eu un séjour à Bollywood, mais il n’a pas encore marqué un grand rôle. Il a été vu des films comme Kurukshetra (2000), Pitaah (2002), Chura Liyaa Hai Tumne (2003), Silence Please … The Dressing Room (2004), Riwayat (2012), Tera Intezaar (2018) et Sortie de Manjrekar OTT, The Power.

Comprendre sa liste en tant qu’acteur est important pour comprendre qu’il est resté principalement occupé au fil des ans, de tous les jours. Il sous-estime son petit rôle dans The Power.

« Je n’essaye pas de faire un retour dans les films. Je joue depuis 20 ans maintenant. Je fais un travail régulier depuis 20 ans », a souligné Ankola.

Pourtant, il y avait une phase sombre indéniable dans sa vie, même s’il ne manquait pas de travail. Vers 2008, la presse était en effervescence avec des informations selon lesquelles Ankola aurait été admise en cure de désintoxication. Selon un rapport du Mumbai Mirror de novembre 2008, Ankola a été admise dans un centre de rééducation à Pune. Il était devenu alcoolique, ce qui a conduit à la dépression, exigeant un traitement, selon le rapport. Il était de retour dans un centre de rééducation à Pune en 2010.

Il y avait aussi des troubles dans sa vie personnelle. Son premier mariage avec Parineeta s’est terminé par un divorce en 2011. Elle s’est suicidée par la suite.

Les marées ont changé pour Ankola en 2013 lorsqu’il a rencontré Ria Banerjee, un médecin d’Allahabad qu’il a rencontré sur Facebook, selon le rapport. Ils se sont mariés assez tôt.

Ankola a crédité Ria Banerjee pour avoir raconté sa sombre période de vie. Ils se sont mariés à la cour et Ankola a déclaré qu’à Ria, il avait trouvé des raisons d’être « à nouveau heureux ».

Aujourd’hui, Ankola est de retour occupé avec sa passion principale du cricket alors même qu’il joue le rôle étrange à la télévision ou dans des séries Web pour garder vivant son amour pour le théâtre. Ses enfants ont grandi aussi. Le fils de Patil, Chirag, s’est fiancé à la fille d’Ankola, Sana, en 2016, et s’est ensuite marié.

En 2018, Ankola est devenue grand-père lorsque Sana a eu la chance d’avoir une fille, Riana.