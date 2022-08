Je travaille dur pour contrôler les voix dans ma tête. Et encore plus difficile d’être une voix pour les autres

Cette chronique à la première personne est écrite par Leif Gregersen, qui préconise en tant qu’éducateur communautaire de partager son expérience vécue avec trouble schizo-affectif et anxiété. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

“Je pense que nous devrions défoncer la porte,” fit une voix dans le couloir. “Je pense que nous devrions le tuer,” dit une autre voix. “J’en ai marre du bruit. Et en plus, il m’a arnaqué quand il m’a vendu ce livre.”

“Bien!” J’ai crié. “Tuez-moi. Tirez-moi à travers la porte si vous avez le courage!”

Mes paroles ont été accueillies par le silence. Quand j’ai regardé par le judas, il n’y avait personne. Mec, ils peuvent sûrement se cacher rapidementJe pensais.

Je n’avais pas réalisé qu’il n’y avait personne là-bas en premier lieu.

C’était en février 2019 et je vivais mon pire épisode de psychose. Je prenais des médicaments qui contrôlaient la maladie et je n’avais pas été malade depuis des années, mais un changement de médicament m’a fait basculer une fois de plus.

Pour moi, la psychose comporte plusieurs éléments. Il y a des illusions – des pensées ou des idées qui se présentent d’une manière ou d’une autre dans mon esprit, comme penser que je suis le roi d’Angleterre ou le président d’une grande entreprise. Viennent ensuite les hallucinations, les fausses entrées sensorielles qui renforcent souvent mes délires. Si quelqu’un dit “Bonjour, Leif, comment vas-tu?” la maladie le change et il semblera que la personne a plutôt dit “Monsieur le Président, votre limousine est dehors.”

La paranoïa est le troisième élément. Quand j’ai entendu des voix dans le couloir, j’ai été tellement terrifié que j’ai déplacé tout ce que j’avais dans ma chambre, me suis couvert d’une couverture et j’ai mangé de la viande en conserve sur des craquelins. Et je suis susceptible de croire que même les pensées et les idées les plus bizarres sont réelles.

Comme un cauchemar mais tu ne peux pas te réveiller

Même si je n’avais pas connu de psychose depuis des années, je faisais des cauchemars dans lesquels j’étais à nouveau malade. Un mauvais rêve régulier peut ressembler beaucoup à un épisode psychotique. La plus grande différence entre la psychose et les cauchemars est que vous vous réveillez après des cauchemars ; pour moi, seuls le temps et les médicaments appropriés font disparaître la psychose.

Nous vivons dans un monde où des mots comme « cinglé », « fou », « fou » ou « psycho » sont utilisés pour décrire tout ce qui semble extrême, où les films et les séries télévisées dépeignent les criminels comme les personnes atteintes de schizophrénie ou d’autres maladies liées à la psychose .

Gregersen était au lycée lorsqu’il est tombé gravement malade pour la première fois. La stigmatisation d’avoir une maladie mentale a provoqué des ruptures entre lui et de nombreuses personnes dont il s’était occupé. (Soumis par Leif Gregersen)

Mais comme nous sommes bombardés par tout cela, il y a peu d’éducation publique sur les véritables faits de la maladie mentale. En conséquence, l’une des choses les plus difficiles consiste à faire face à la peur et au jugement – autrement connu sous le nom de stigmatisation – que le public a à l’égard des malades mentaux.

À cause de la stigmatisation, j’ai perdu des amis proches et j’ai été licencié. J’étais la blague de mon lycée quand on m’a diagnostiqué un trouble bipolaire pour la première fois et une rupture s’est rapidement formée entre moi et certaines des personnes auxquelles je tenais le plus – famille, amis, enseignants, camarades de classe et perspectives romantiques.

Il a fallu des années pour arriver à un endroit où j’avais pris le contrôle de ma maladie et de la stigmatisation qui l’accompagnait, en grande partie grâce au fait de vivre dans un foyer de groupe supervisé entouré de personnes qui acceptaient ma maladie, avaient reçu une formation pour y faire face ou souffraient de une maladie qui leur est propre.

J’ai vécu dans ce foyer de groupe pendant 15 ans et j’ai trouvé de nouvelles passions dans ma vie comme l’écriture, la natation et la photographie. Je commençais à me sentir indestructible. J’ai eu un excellent médecin qui, lorsque j’ai discuté avec lui des changements de médicaments, a insisté pour qu’on ne modifie pas quelque chose qui fonctionnait.

Gregersen donne une conférence sur la schizophrénie et la psychose aux élèves de l’école secondaire St. Francis Xavier d’Edmonton en juillet. (Sam Brooks/CBC)

Puis il a pris sa retraite et en 2018, mon nouveau médecin m’a proposé un médicament censé mieux fonctionner et causer moins d’effets secondaires. Pour une raison quelconque, cela n’a pas traité ma psychose comme le faisaient mes médicaments précédents.

Mon état s’est régulièrement aggravé. Ce matin de janvier, je suis allé à mon travail à l’hôpital de l’Alberta et j’ai eu des pensées effrayantes et délirantes tout au long de la journée – que les gens savaient que quelque chose n’allait pas avec moi, que je sentais horriblement mauvais. Je suis allé vivre avec mon père ce soir-là, mais j’ai été convaincu que j’avais été suivi par des gens que je pensais être après moi et que la vie de mon père était maintenant en danger. À la fin de la journée, il a appelé la police pour me faire conduire à l’hôpital des Sœurs Grises.

Je suis allé dans une salle sécurisée pendant environ une semaine jusqu’à ce que je me stabilise, puis je suis resté dans une salle ouverte pendant quatre autres. Un jour, j’ai été escorté à la boutique de cadeaux où j’ai acheté un cahier qui est devenu mon salut. Seul dans ma chambre, les voix résonnant encore dans ma tête, j’écrivais des poèmes courts et simples pour me calmer. Ces poèmes sont devenus plus tard l’épine dorsale d’un livre que j’ai écrit sur mon séjour à l’hôpital.

Maintenant, quand j’enseigne l’écriture créative aux patients, je les encourage à écrire pendant qu’ils sont dans le service. S’engager dans une entreprise créative – qu’il s’agisse d’écrire, de dessiner ou de créer un modèle – crée une magie qui les aide à oublier leur situation et à se sentir à nouveau humains. C’était certainement pour moi. La publication de mon premier livre sur mon parcours de santé mentale a été l’expérience la plus libératrice de ma vie.

Un ancien collègue avait l’habitude de parler de la stigmatisation entourant le cancer – personne n’en parlait, un diagnostic signifiait une mort certaine et cela n’était pas mentionné en bonne compagnie.

Mais cela a changé. La prise de conscience a créé le changement.

J’espère qu’en sensibilisant et en mettant en lumière la maladie mentale, un changement similaire pourrait se produire.

