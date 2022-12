Je travaille dans un centre d’appel – voici ce qui se passe réellement lorsque nous vous mettons en attente… ce n’est pas ce que vous pensez

TOUT LE MONDE sait que cela peut prendre un certain temps pour joindre un employé d’un centre d’appels – mais beaucoup ignorent la véritable raison.

Mais un travailleur a maintenant révélé que pendant que vous attendez patiemment, les membres du personnel à l’autre bout de l’appel peuvent effectuer toutes sortes de tâches.

S’adressant à TikTok pour partager un aperçu des coulisses, Ellena Walker, employée du centre d’appels, a répondu pourquoi vous pourriez avoir besoin de rester assis sur la ligne “pendant si longtemps”.

Accumulant 230 000 vues, le clip montre la collègue d’Ellena attendant que son vernis à ongles sèche pendant qu’un client attend en attente.

Sous-titrant le message, Ellena a écrit: “Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes mis en attente si longtemps, nous appliquons une couche de finition.”

Plutôt que d’avoir l’air occupé, le clip hilarant montre l’employée du centre d’appels assise avec son pied sous une lampe UV.

Bien que beaucoup ne soient pas ravis d’apprendre qu’ils sont en attente sans raison réelle, la section des commentaires suggère qu’il s’agit d’une habitude courante.

“En tant que personne ayant travaillé dans quelques centres d’appels… à 1000 %”, a confirmé un utilisateur.

Un autre a commenté : “On avait l’habitude de les mettre en attente et d’aller s’asseoir sur le balcon pour rattraper 5 minutes”.

D’autres employés de centres d’appels ont révélé ce qu’ils faisaient d’autre – certains admettant même être allés au volant pendant que vous attendiez au téléphone.

Une personne a avoué: “J’adorais mettre les clients en attente pour pouvoir manger mon dîner.”

“Je me souviens avoir dit à un client de patienter pendant que j’ajoutais ma commande chinoise à la liste”, a déclaré un autre.

Et parallèlement à leurs bouffonneries de peinture sur les ongles des pieds, Ellena a déclaré qu’elle et son collègue avaient également “l’habitude de les mettre en attente et d’aller au volant de Maccies”.

