Je travaille dans le musée le plus isolé du monde, dans une ville fantôme… il y a peu de nourriture fraîche et des hachoirs à vent, mais c’est dans mon sang

Une FEMME a raconté comment elle a parcouru des milliers de kilomètres pour travailler dans le musée le plus isolé du monde, dans une ville fantôme de l’Atlantique Sud.

Helen Balfour, 23 ans, sensibilise désormais les visiteurs du monde entier à l’île de Géorgie du Sud, dont le patrimoine coule dans ses veines.

Helen Balfour (au centre) a fait un voyage épique de trois semaines pour atteindre son nouveau rôle Crédit : Confiance du patrimoine de Géorgie du Sud

Elle a décroché un emploi dans le musée le plus isolé du monde à Grytviken Crédit : https://sgmuseum.gs/the-museum/

Elle n’a pas été dérangée par le trajet gigantesque depuis son domicile aux Shetland en raison de ses liens familiaux avec cet endroit isolé et enneigé.

L’île se trouve au-dessus de l’Antarctique, ce qui signifie qu’un temps instable et des températures inférieures à zéro sont monnaie courante.

Mais le désir d’Helen de marcher sur les traces de ses ancêtres l’emportait sur ses plaintes face au temps glacial.

Même en été, les températures ont du mal à atteindre 9°C (48,2F).

Cependant, le manque de nourriture fraîche, une connexion Internet peu fiable et des vents suffisamment puissants pour renverser des hélicoptères ne l’ont pas découragé.

Elle a décroché un emploi d’assistante dans l’ancienne station baleinière transformée en musée à Grytviken pour marcher sur les traces de ses ancêtres.

Ses deux grands-pères étaient des baleiniers estimés en Géorgie du Sud qui sillonnaient les montagnes enneigées il y a près d’un siècle.

Aujourd’hui, le riche patrimoine de l’île abrite l’endroit où les hommes traitaient leurs prises de leurs chasses à la baleine emblématiques.

Helen, passionnée d’histoire, a expliqué qu’elle avait vu un article sur la Géorgie du Sud qui l’avait incité à postuler pour un emploi là-bas.

Elle a déclaré à BBC Radio Shetland : « En raison de mes liens familiaux avec la Géorgie du Sud, j’ai trouvé cela très intéressant.

« Mon arrière-grand-père était ici au début des années 30 et ses fils, dont mon grand-père, travaillaient ici. Mon autre grand-père était également ici. »

Elle s’est lancée dans un voyage épique de trois semaines à travers la terre, les airs et la mer après avoir appris que sa candidature avait été retenue.

Helen a sauté sur un ferry des Shetland à Aberdeen, a sauté dans un train pour Oxford, puis a pris l’avion de Brize Norton vers les Malouines.

Après quelques jours de repos, un épuisant voyage en bateau de cinq jours vers la Géorgie du Sud a suivi.

Le joueur de 23 ans a déclaré l’année dernière : « J’ai quitté la maison le 2 octobre et nous sommes arrivés ici vers le 22, il m’a fallu un certain temps pour arriver ici.

« C’est vraiment spécial de pouvoir venir ici. »

Le grand-père d’Helen, Jimmy Balfour, a débarqué pour la première fois en Géorgie du Sud dans les années 1950, marquant le début de sa carrière de baleinier qui a duré une décennie.

Il a travaillé sur l’un des derniers navires de chasse à la baleine travaillant à Grytviken.

Le père de Jimmy, Thomas Balfour, était également baleinier 20 ans auparavant.

L’autre grand-père d’Helen, Alan Leask, a commencé la chasse à la baleine à l’âge de 16 ans et a complété deux saisons.

La Géorgie du Sud est devenue une île britannique au XVIIIe siècle après avoir été revendiquée par le capitaine James Cook, ce qui signifie que le roi Charles est le chef de l’État et que le drapeau représente l’Union Jack.

Grytviken est la plus grande agglomération et compte une population de seulement 8 habitants, bien que des touristes du monde entier affluent vers son musée.

Il a été nommé par les explorateurs suédois au début du XXe siècle, avant que les Norvégiens n’y ouvrent une station baleinière en 1904.

Elle transformait la viande, la graisse et les os des baleines et était parfois habitée par les baleiniers de l’île.

Plus de 175 000 baleines ont été tuées en Géorgie du Sud au cours des 60 années suivantes, qui ont été traitées sur le site et dans d’autres stations disséminées le long du rivage.

L’industrie s’est arrêtée dans les années 1960, car il n’y avait plus de baleines à attraper dans l’eau, ce qui a entraîné l’abandon de Grytviken.

Mais une villa relativement grande qui datait de 1914 était toujours haute – et le scientifique britannique de l’Antarctique David Wynn-Williams a vu son potentiel.

Il a suggéré qu’il soit transformé en musée, ce que Nigel Bonner, spécialiste britannique des mammifères marins, a suivi et a finalement ouvert les portes en 1992.

Initialement axé sur la chasse à la baleine, il intègre désormais tous les aspects de l’histoire diversifiée de l’île.

Le South Georgia Heritage Trust (SGHT), basé à Dundee, gère désormais le musée dont l’entrée est gratuite.

Les expositions comprennent la découverte, la chasse au phoque, la chasse à la baleine, l’arpentage et les expéditions, l’histoire sociale, l’histoire maritime et militaire.

L’équipe sur place est majoritairement composée de Britanniques et d’Écossais ayant un penchant pour le passé et qui ne se soucient pas des conditions engourdissantes.

Helen, une assistante du musée, aide à gérer la boutique et guide les visites.

Elle a ajouté : « Nous attendons des milliers de visiteurs. Je pense que ça va être charmant. »

Et un an après avoir déménagé, elle est tombée amoureuse de son nouveau deuxième chez-soi et de sa faune extraordinaire.

Elle compte les manchots et les éléphants de mer parmi ses nouveaux voisins, car la population humaine de la Géorgie du Sud est encore rare.

Helen a ajouté : « C’est assez amusant. Il y a eu de nombreuses nuits où nous restions tous debout, regardant par la fenêtre, à regarder tout le drame qui se passait lorsque les mamans laissaient leurs chiots derrière elles.

« Nous portons tous des manches à balai au cas où l’un d’entre eux s’approcherait un peu trop près, ils peuvent être assez territoriaux.

« Ils sont un peu différents des phoques que l’on voit aux Shetland. »

Elle travaille actuellement avec le South Georgia Heritage Trust sur le projet Whalers’ Memory Bank, une capsule temporelle numérique célébrant les vétérans de l’industrie baleinière.

Environ 15 000 visiteurs descendent généralement sur l’île pendant la saison touristique, même s’il n’y a aucun endroit où séjourner.

Nous avons déjà raconté comment un bureau de poste de l’île de Géorgie du Sud était à la recherche de deux nouveaux collaborateurs.

Une paire de postiers est nécessaire pour un contrat de six mois sur l’île du territoire britannique d’outre-mer.

L’île de Géorgie du Sud compte officiellement huit habitants. Crédit : Getty

Helen travaille aux côtés de ses collègues du South Georgia Heritage Trust Crédit : Confiance du patrimoine de Géorgie du Sud