Je travaille chez McDonald’s Mon approche inhabituelle du travail signifie que les gens parcourent des milliers de kilomètres juste pour être servis par moi

UN TALENTUEUX directeur de McDonald’s a une approche si inhabituelle du travail que les gens parcourent des milliers de kilomètres pour être servis par lui.

Richard Walker, 32 ans, est devenu une sorte de sensation virale après avoir fait la sérénade aux clients de la succursale londonienne de Liverpool Street de McDonald’s.

Il a amassé des milliers de followers sur TikTok et Instagram Crédit : Instagram

Richard Walker est souvent vu en train de faire la sérénade à des clients satisfaits de la chaîne de restauration rapide 1 crédit

L’approche inhabituelle du talentueux manager pour travailler chez McDonald’s a vu des milliers de personnes venir le voir Crédit : Instagram

Surnommé le “McMC” par des fans adorateurs, il chante devant de joyeux clients depuis cinq ans et compte presque tous les soirs de la semaine.

Richard, de Streatham, a amassé des milliers de followers sur TikTok et Instagram grâce à son talent musical.

Un clip populaire montre le travailleur de la restauration rapide donnant avec passion une interprétation de “This Is How We Do It” de Montell Jordan pour les clients.

On pouvait voir ceux du restaurant filmer et agiter les mains en l’air alors qu’ils profitaient de l’expérience inhabituelle.

Richard, qui porte souvent une cravate à touches de piano, est maintenant si célèbre qu’il est reconnu par des gens du monde entier.

Des touristes d’aussi loin que l’Australie sont venus l’apercevoir en plein essor.

Il a déclaré à MyLondon : « Ma passion, ce sont les microphones en général. Depuis que j’avais environ sept ans, je me souviens avoir appris des chansons sur une guitare jouet.

“Mais personne ne s’attend à avoir un travail comme celui-ci – c’est un exemple de la vraie vie plus étrange que la fiction.”

Le talentueux manager a révélé que son premier concert était lors d’un événement caritatif il y a cinq ans, où il a été invité à collecter des fonds pour les Ronald McDonald House Charities.

Richard a ajouté : « Mon chef d’entreprise à l’époque a eu vent du fait que je chante et joue de la musique à l’église où je vais depuis 16 ans.

“On m’a donc demandé d’apporter une partie de cela à l’événement caritatif et la réaction a été si bonne que c’est devenu une chose permanente.”

Richard dit qu’il aime chanter parce que cela “maintient la paix” et “crée de bonnes vibrations”.

Il a poursuivi: «Maintenant, je fais toujours des hamburgers, je m’occupe de tout le monde et je traite avec des clients indisciplinés.

“Mais quand je suis contrarié, je chante. C’est le McDonald’s le plus fréquenté du Royaume-Uni, donc chaque nuit présente ses propres défis et cela peut être un endroit intense.

“Jouer sur une chanson est un bon moyen de distraire tout le monde. Cela fait bouger les choses, crée de bonnes vibrations et maintient la paix.”

Au fil des ans, Richard a développé un répertoire d’environ 20 chansons qu’il chante tout au long de la semaine, avec des classiques de Bob Marley, Luther Vandross, Robbie Williams, Elton John et les Backstreet Boys.

Plus souvent qu’autrement, ses performances incroyables se traduisent par un accompagnement et il a reçu des messages de remerciements de clients pour sa positivité.

Il a déclaré: «Je pense vraiment que le chant aide certaines personnes. Une personne m’a dit “J’avais des pensées suicidaires jusqu’à ce que je t’entende chanter et je voulais juste te remercier”.

“Un autre m’a dit que cela les aidait à faire face à la mort de leur sœur. Une fois, quelqu’un m’a laissé une note manuscrite me remerciant. Je l’ai toujours collée sur mon réfrigérateur.

“La positivité me donne vraiment envie d’être une meilleure personne afin que je puisse continuer ainsi le plus longtemps possible et ne laisser personne tomber.”

Richard a ajouté que son chant est un “arrangement mutuellement bénéfique” entre les clients et le personnel.

Il a poursuivi : « Certaines personnes peuvent avoir une perception négative d’un emploi chez McDonald’s. Je veux dire, les emplois de restauration rapide ou de service à la clientèle sont la cible de tant de blagues.

“Mais il y a quelque chose de bon dans à peu près n’importe quoi si vous vous y mettez. Et chanter ces chansons, c’est littéralement me donner un morceau de moi-même aux autres.

“A cause de cela, j’ai vu beaucoup de positivité dans un endroit auquel on ne s’y attendrait pas nécessairement.”