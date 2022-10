Je travaille chez ‘le marchand de journaux le plus cher du Royaume-Uni’ – les clients voyagent jusqu’à deux heures pour pouvoir acheter nos articles coûteux

Les CLIENTS ont voyagé jusqu’à DEUX heures pour une boisson non alcoolisée du «marchand de journaux le plus cher du Royaume-Uni», mais ils ne se plaignent pas.

La boutique controversée du coin, Wakefield Wines, dans le West Yorkshire, a attiré beaucoup d’attention après avoir vendu des boissons non alcoolisées à 20 £ la bouteille.

Millie Hazelgrave a acheté six bouteilles de PRIME pour 145 £ Crédit : TikTok/@wakey_wines01924724141

Le magasin du coin Wakefield Wines dans le West Yorkshire est devenu viral sur TikTok pour ses prix Crédit : Google

Le prix exorbitant de Prime Hydration a créé une frénésie de médias sociaux parmi les jeunes après le lancement de la marque plus tôt cette année par YouTubers KSI et Logan Paul.

Malgré un prix de détail de seulement 2 £, Millie Hazelgrave est venue de Castleford pour acheter six bouteilles de PRIME à Wakey Wines qui lui ont coûté 145 £.

Deux parieurs déçus, Danny Booth et David Clempner, sont repartis les mains vides après avoir fait tout le trajet depuis Manchester pour la boisson non alcoolisée, mais on leur a dit qu’elle était épuisée.

D’autres visiteurs qui figurent sur le compte TikTok du propriétaire, @wakey_wines01924724141, ont fait le voyage depuis Mansfield et Sheffield.

Le commerçant déclare dans ses vidéos que les gens ne sont autorisés à acheter que deux bouteilles à la fois.

Les utilisateurs de TikTok sont stupéfaits mais divertis par les prix élevés.

Une personne a commenté: “Wooooow 1,80 £ la bouteille à Asda et vous facturez autant.”

D’autres ont posté : “Arnaque”, “Vol à la lumière du jour” et “Frère a officiellement perdu le fil”.

‘Wakey Wines’ a été contacté pour un commentaire.

“C’est moi qui pense qu’il y a eu une crise du coût de la vie”, a ajouté un troisième.

Un autre magasin du coin vendant PRIME pour 15 £ est un Nisa Local à Worcester.

Le commerçant Ameer Khan a déclaré: “Personne ne s’est plaint du prix.

“Les gens me laissent leur numéro de téléphone pour que je puisse leur faire savoir que nous en avons en stock.”

Un parieur a payé 80 £ pour une caisse tandis qu’un autre a déboursé 15 £ juste pour garder une bouteille derrière le comptoir afin que personne d’autre ne puisse l’acheter.

Il a ajouté que certaines personnes venaient toutes les 10 minutes un vendredi pour demander si les bouteilles avaient déjà été livrées, a rapporté le Worcester News.

Mais la manie a forcé Ameer à garder les bouteilles derrière le comptoir.

Et le joueur de 21 ans a même imposé des limites au montant que chaque personne peut acheter alors que les enfants se pressent dans son magasin pour prendre les boissons.