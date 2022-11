“Je travaille 2 heures par jour”

La première bousculade a été une chaîne YouTube où je partageais de l’argent et des conseils de carrière, et l’autre était un guide numérique pour aider les gens augmenter leurs cotes de crédit basé sur mon expérience personnelle de remboursement de dettes.

J’ai également commencé deux bousculades plus tôt cette année-là pour rapporter de l’argent supplémentaire. Mon mari Jay et moi venions d’acheter notre première maison et je devais avoir notre premier enfant en septembre 2021.

En 2021, j’ai accepté un emploi chez Amazon en tant que gestionnaire de ressources pour un salaire annuel de 124 000 $. J’avais 29 ans et c’était le plus d’argent qu’on m’ait jamais offert.

J’ai ensuite rejoint le Programme Partenaire YouTube et a gagné des revenus publicitaires de Google. Cela m’a également aidé à me classer plus haut dans la recherche YouTube, à augmenter mon nombre d’abonnés et à conclure des accords de partenariat majeurs.

Mon premier vidéo était sur la façon dont j’ai traité avec les agences de recouvrement de créances et augmenté mon pointage de crédit de 495 à 836. Il a reçu beaucoup de commentaires positifs et a eu 160 000 vues en seulement quatre semaines. À ce jour, cette vidéo nous a rapporté à elle seule 50 000 $ grâce aux revenus publicitaires de YouTube.

En janvier 2021, j’avais remboursé 110 000 $ de prêts étudiants et de dettes de carte de crédit avec une combinaison de mon salaire, de mes économies et de mes dividendes en actions.

Pendant la plus grande partie de ma vie, j’avais mis le travail en premier. Je me sentais coupable lorsque je prenais du temps pour m’occuper de choses personnelles comme faire des bilans de santé et passer du temps avec ma famille.

Mais quand mon fils est né, je savais que cela devait changer. Même si c’était effrayant de quitter un emploi stable de 9 à 5, travailler dans le but d’être présente pour mon mari et mon fils m’a motivé à continuer.

Maintenant, mon équilibre travail-vie ressemble parfois à un rêve. Avec l’aide d’un gestionnaire de contenu à temps partiel que nous avons embauché en décembre 2021, je peux travailler seulement 10 heures par semaine. Bien que ce soit rare, je consacre parfois trois à quatre heures supplémentaires si les choses deviennent particulièrement chargées.

Pendant mes heures de travail, vous me trouverez généralement en train de filmer des vidéos, d’organiser des réunions de partenariat de marque ou de générer des e-mails de marketing et de vente.

Je passe le reste de mon temps à me concentrer sur ma santé, à jouer avec mon fils, à sortir avec Jay et à rendre visite à mes parents.

Jasmin “Jazzy Mac” McCall est experte en finance, maman, entrepreneure et YouTubeur. Elle crée du contenu sur la façon de générer des revenus passifs, de rembourser ses dettes et de créer de la richesse. Elle vend aussi kits pédagogiques qui guident les utilisateurs tout au long de la constitution du crédit et de l’achat d’une maison. Suivez-la sur Youtube et TIC Tac.

Ne manquez pas :

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE.