Je travaillais dans le parc safari de mes rêves quand un lion m’a traîné dans sa cage – ses griffes m’ont déchiré comme du beurre

QUAND Lauren Fagen a décroché un travail de bénévole dans un sanctuaire d’animaux sauvages en Afrique du Sud, cela semblait être la chance de sa vie.

Lauren avait toujours voulu se rapprocher de certains des animaux les plus dangereux et les plus insaisissables du monde.

Lauren a été attaquée alors qu’elle nettoyait la cage d’un lion Crédit : montréal,ctvnews.ca

Laurent à la maison Crédit : Instagram

Quelques heures après son arrivée au centre de réadaptation de Moholoholo dans la province du Limpopo – qui abrite des lions, des léopards, des antilopes, des éléphants et des girafes – Lauren a été autorisée à mettre sa main près d’un guépard, lui permettant de la lécher.

L’étudiante était tout aussi ravie lorsqu’elle a eu la chance de nettoyer les cages de deux jeunes lions, Duma et Tree.

Mais sa joie s’est transformée en terreur après que les deux grands félins aient lancé une attaque surprise lorsque Duma a atteint les barreaux de sa cage, traînant ses jambes à travers l’espace ouvert.

Lauren, de Québec, Canada, n’a été sauvée que par les actions rapides de sa collègue bénévole, la vétérinaire britannique Natalie Bennett, qui a tenté de combattre les lions avec un balai.

Maintenant, Lauren raconte l’histoire complète de l’attaque de juillet 2013 dans un nouveau livre intitulé Bite Club, qui présente des survivants d’attaques de prédateurs, y compris des requins.

Elle a raconté à l’auteur Dougie Wight comment elle travaillait seule à nettoyer la cage d’alimentation qui se trouvait à côté de l’enclos principal du lion lorsque l’attaque s’est produite.

Elle a déclaré: « Duma a passé toute sa jambe à travers les barreaux, presque sur toute sa longueur à cause de la distance qui me séparait.

«Avant que je puisse réagir, il m’a enfoncé du bout de son ongle au milieu de mon mollet droit.

« C’était comme du beurre, il est entré directement. J’ai senti un bruit sourd – il m’avait tiré sur le dos, j’ai heurté le sol et je regardais le plafond.

« Je pouvais voir ma jambe entière dans ses pattes. Il était presque en train de me stabiliser avec ses pattes.

«Je portais des pantalons de survêtement gris et il les a découpés, comme des ciseaux artisanaux à travers une carte.

« Il m’a ouvert la jambe. Cela ressemblait à ce que vous verriez chez le boucher, comme quelque chose d’une vache morte qui serait suspendu au plafond. J’ai pensé, ça ne peut pas être ma jambe parce que ce n’est pas ça… attendez, c’est ma jambe.

Lauren Fagen joue avec des lionceaux au Moholoholo Wildlife Center

Lauren a déclaré que les griffes du Lion lui avaient déchiré le mollet « comme du beurre » Crédit : Instagram

Les jambes de Lauren ont été laissées avec d’horribles marques de morsures Crédit : fourni

«J’ai commencé à crier à l’aide et j’ai donné des coups de pied avec mon autre jambe, mais il a immédiatement tiré celle-ci à travers les barreaux jusqu’à l’aine.

« J’étais maintenant sur le dos en le regardant. Il ne me regardait pas mais mes deux jambes étaient coincées entre les barreaux. Il avait ma jambe droite dans sa bouche.

« Je l’ai vu traverser le genou comme une lame, bien que les deux jambes soient restées attachées. »

En quelques secondes, la compagne de Duma, Tree, s’était jointe à la mutilation, rongeant les pieds de Lauren.

Alors que d’autres volontaires entendaient Lauren crier, ils se sont précipités dans l’enceinte, y compris la Britannique Natalie Bennett, alors âgée de 24 ans, qui a tenté de combattre les lions avec un balai.

Après deux minutes frénétiques, les lions ont relâché Lauren et le vétérinaire Natalie, de Carshalton, Surrey, a soigné ses blessures béantes.

Natalie a déclaré à l’époque: « C’était la lionne qui nous inquiétait parce que ce sont les tueurs.

«Nous avons essayé de distraire les animaux en frappant sur des cages pour essayer de les effrayer et nous avons obtenu des balais et des brosses pour essayer de les lui enlever.

« Le mâle a été élevé à la main par le coordinateur étudiant, donc tout ce qu’il avait à faire était de dire non et Duma reculerait, mais comme il y avait du sang, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce qu’ils fassent la différence entre la viande que vous leur fournissez et non.

La vétérinaire britannique Natalie Bennett a tenté de combattre les lions avec un balai Crédit : CASCADE NEWS

Natalie nourrit un rhinocéros pendant son séjour au sanctuaire

« Les deux genoux de Lauren ont été blessés et elle avait des blessures par perforation au mollet et d’énormes entailles à la cuisse. »

Lauren a déclaré: «Essentiellement, ma rotule gauche s’est presque complètement détachée et était suspendue par un morceau de peau.

« Les médecins ont pu remettre ça comme un autocollant. Il y a eu plusieurs coups de couteau…

«J’ai eu des lésions musculaires et nerveuses et j’ai moi-même causé pas mal de dommages à mon ligament croisé antérieur, alors que j’essayais de sortir ma jambe entre les barres. J’aurais pu être bien pire.

Il a été initialement rapporté que Lauren avait été attaquée après avoir tenté d’embrasser l’un des lions, mais elle nie que ce soit le cas.

Après avoir été traumatisée par la mutilation, elle a rejoint Bite Club, un groupe de soutien composé de victimes d’attaques de prédateurs tueurs.

Lions photographiés au sanctuaire

Il est dirigé par le surfeur Dave Pearson, 59 ans, qui a créé le club après avoir été attaqué par un requin taureau de trois mètres au large de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

En 2019, Lauren s’est rendue en Australie pour rencontrer Dave et d’autres survivants.

Elle a déclaré: «Ma mère est venue avec moi et nous avons passé Noël là-bas. J’ai rencontré une tonne de gens et j’ai appris à surfer.

“Bite Club a rendu l’expérience beaucoup moins spectaculaire dans le sens où je peux raconter mon histoire et les yeux des gens ne s’écarquillent pas de la même manière.”

Bite Club: Les attaques réelles de requins et d’autres prédateurs tueurs par Douglas Wight est publié par Ad Lib et disponible dès maintenant