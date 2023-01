Je transforme des conscrits condamnés tordus en CANNIBALS passionnés par la mort, déclare le chef de l’armée privée de Poutine

LE chef de l’armée privée de Vladimir Poutine s’est vanté de transformer des milliers de conscrits condamnés en cannibales.

Yevgeny Prigozhin, grand ami de Poutine et chef du groupe Wagner, a fait cette affirmation grotesque dans une vidéo montrant des recrues subissant un entraînement militaire intense.

Des images montrent le seigneur de guerre tordu sur un terrain d’entraînement spécial pour les combattants d’élite alors que les conscrits suivent un entraînement avant d’être envoyés sur la ligne de front en Ukraine.

Parmi ses recrues figurent d’anciens détenus, dont des meurtriers et des violeurs, qui sont autorisés à se battre pendant six mois au front, puis graciés par Poutine en vertu d’un décret secret et libérés.

Et on peut entendre Prigozhin se vanter de transformer ces criminels en machines à tuer assoiffées de sang – ou en cannibales avant de les déployer contre l’Ukraine.

Il a déclaré: “C’est une base d’entraînement supplémentaire pour nos combattants”, a-t-il déclaré.

“La formation primaire est à Molkino [Krasnodar region]et ici les combattants expérimentés reçoivent une formation supplémentaire dans leurs spécialités.

“Alors ils y élèvent de jeunes aigles [in Molkino].

“Et ici, ils font de vrais cannibales.”

Bien qu’il ne soit pas clair ce que l’oligarque entend par “vrais cannibales”, un vrai cannibale a rejoint les mercenaires russes.

Yegor Komarov a été arrêté après qu’un corps sans tête avec de multiples coups de couteau soit tombé d’une voiture et il a admis plus tard qu’il avait “grignoté juste pour goûter”.

Il a été recruté en prison et a rejoint le groupe Wagner en septembre.

Certains des criminels les plus notoires de Russie se sont inscrits pour rejoindre les efforts de guerre de Poutine en Ukraine dans le cadre du dernier programme de recrutement dans les prisons.

Prigozhin, un ancien détenu lui-même, après avoir agressé et volé une femme, a été vu en train de dire à des recrues qu’elles deviendraient des héros de guerre ou seraient fusillées en tant que déserteurs.

Et il a ordonné de manière choquante aux nouveaux conscrits de se suicider s’ils étaient capturés par l’Ukraine.

L’accord prévoit que d’anciens prisonniers se battent pendant 180 jours avant de se voir offrir l’amnistie et d’être libérés.

Plus tôt ce mois-ci, Prigozhin a confirmé que le premier groupe de prisonniers avait été libéré.

Les parents en Russie auraient été avertis de garder leurs enfants à l’intérieur alors que les criminels endurcis revenaient d’Ukraine.

Parmi ceux qui rentraient chez eux, il y avait Alexander Tyutin, 66 ans, un tueur surnommé “The Black Realtor”.

Il a été emprisonné pendant 23 ans après avoir engagé un tueur à gages pour exécuter une famille de quatre personnes, dont deux enfants.

Après avoir terminé un séjour de six mois dans la guerre chaotique de Mad Vlad, Tyutin a été autorisé à marcher librement et s’est envolé pour la Turquie pour retrouver sa femme.

Le tueur a même été recommandé pour une médaille de “courage” pour son passage en première ligne.

Prigozhin – surnommé le chef de Poutine – est devenu l’un des hommes les plus puissants de Russie contrôlant l’armée de mercenaires du pays.

Il a critiqué ceux qui se moquaient de lui pour avoir dirigé une armée hétéroclite avec des criminels, disant ceux qui “étaient autrefois dans l’armée” ou “portaient autrefois les bretelles d’un général” dans un “passé lointain”.

Il a dit : « Vivez dans le présent.

“[This is] une guerre qui ne ressemble à rien de ce qui s’est passé, au siècle précédent ou à celui-ci – à l’exception de la Seconde Guerre mondiale.

Il a précédemment décrit son stratagème comme un moyen de permettre aux condamnés de se racheter.

Et la semaine dernière, il a appelé les législateurs russes à infliger une peine de cinq ans de prison à quiconque publie des “informations négatives” sur les volontaires de guerre russes.

5 Le tueur Tyutin a été libéré après avoir combattu pendant six mois en Ukraine