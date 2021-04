Le tireur le plus âgé de l’équipe indienne de 15 membres pour les Jeux olympiques de Tokyo, le meilleur tireur de fusil de chasse Mairaj Ahmad Khan dit qu’il s’inspire de la légende du tennis Roger Federer pour briller lors de la prochaine pièce maîtresse du sport.

Les Jeux de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, seront la deuxième apparition de Mairaj, 45 ans, aux Jeux olympiques.

«Quand je le vois sur le court et que les gens disent qu’il vieillit, je dis ‘non. Je pense qu’il est le GOAT (le plus grand de tous les temps). Chaque fois que je le vois, ça me donne la chair de poule », a déclaré Mairaj, qui est classé 10e au monde dans son événement, dans une vidéo publiée par Sports Authority of India (SAI).

«Je veux vraiment être comme lui; il est mon idole », a déclaré Mairaj à propos du grand joueur de tennis de 39 ans, qui a remporté 20 tournois du Grand Chelem sans précédent au cours d’une illustre carrière.

«Je regarde toujours ses matchs (de Federer). J’ai toujours lu sur lui. Cela me fait un immense plaisir … comment il fait encore face à ce genre de pression, avec tant de (bons) joueurs de tennis maintenant.

«Donc, me voici, tous de 45 ans et j’ai des coéquipiers qui ont 23 ou 24 ans. Et je m’inspire de Federer », a déclaré Mairaj.

L’Inde attend des médailles du tir à Tokyo après la course dominante des tireurs ces dernières années.

«La marque des 100 jours est terminée, je suis donc ici pour féliciter tous les olympiens et tous les futurs olympiens qui vont représenter l’Indien aux Jeux olympiques.

«Je voudrais leur dire de donner le meilleur d’eux-mêmes et de ramener des médailles à la maison. Et je ferai la même chose: donner mon 100 pour cent et, espérons-le, nous gagnerons des médailles cette fois.

«Ce ne sera pas une répétition de Rio. Nous avons une bonne équipe et tous les tireurs sont parmi les meilleurs au monde », a déclaré Mairaj.

L’Inde n’a pas remporté une seule médaille aux Jeux de Rio en 2016.

