L’actrice Shraddha Kapoor dit qu’en tant que célébrité, elle se sent responsable d’exprimer sa voix sur des questions qui lui tiennent à cœur, notamment la cruauté envers les animaux.

« Je pense que pour moi, quand il s’agit d’exprimer mon opinion, je ne le fais que pour la cause ou le problème qui me tient à cœur. Je suis vraiment sensible au bien-être animal, je le tiens fermement contre la cruauté envers les animaux », a déclaré Shraddha à IANS.

«Lorsque la nouvelle règle est entrée en vigueur, punissant le contrevenant de 75 000 Rs et de cinq ans de prison, j’ai soutenu cela. Je suis devenu végétarien parce qu’en interne, cette prise de conscience m’est arrivée, et c’est aussi un moyen de changer mon style de vie tout en combattant la cruauté envers les animaux , » elle a continué.

«Je suis également contre la déforestation et c’est la raison pour laquelle même sous la pluie, je soutenais la campagne Save the Aarey. Sur ce front aussi, un résultat positif est venu que nous voyons. Donc oui, en tant qu’artiste, j’exprime mon opinion sur les problèmes, quand je les ressens fortement et que j’ai de solides connaissances sur eux », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, Shraddha faisait partie des célébrités de Bollywood avec Dia Mirza et Swara Bhaskar qui ont soutenu la campagne #SaveAarey et ont également salué la décision du gouvernement de l’État sur l’annonce de la relocalisation du hangar du métro de la colonie d’Aarey à Kanjurmarg.