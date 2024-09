Je teste des appareils portables pour gagner ma vie ; ce sont les seules montres intelligentes économiques que j’achèterais

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Tester des appareils portables pour gagner sa vie, c’est un peu comme vivre dans un état perpétuel d’ouverture de cadeaux devant celui qui offre le cadeau. Parfois, une montre intelligente est un coup de circuit absolu, et je ne peux pas en dire assez. D’autres fois, j’aimerais pouvoir remettre tranquillement un appareil dans sa boîte. Mais contrairement à l’ouverture d’un cadeau, l’un des facteurs que j’évalue dans toute nouvelle montre intelligente est le coût.

Beaucoup de mes trouvailles préférées sont des montres et des trackers de fitness économiques, soigneusement conçus pour apporter des outils précieux à davantage de poignets. Ces appareils portables contiennent des capteurs précis, des kits d’outils robustes et suffisamment d’intelligence de base pour garantir une place sur mon poignet sans me coûter un bras ou une jambe. En fonction de votre écosystème, les appareils ci-dessous représentent les montres intelligentes économiques que j’achèterais.

Garmin Venu SQ 2 : la meilleure montre intelligente économique que j’ai testée pour les utilisateurs d’Android

Garmin Venu Square 2 Garmin Venu Square 2 Capteur de fréquence cardiaque mis à jour • Données téléchargeables • Écran lumineux et coloré Un écran plus lumineux rencontre des capteurs plus récents La montre intelligente Venu Sq 2 débarque avec un écran plus lumineux installé sur son corps carré désormais habituel. Il propose une vaste gamme d’analyses de santé, de la Body Battery de Garmin au suivi détaillé du sommeil. Les données collectées sont téléchargeables et offrent des fonctionnalités de connexion avec des capteurs externes.

La Garmin Venu SQ 2 est la meilleure montre intelligente abordable que j’ai testée et est compatible avec les téléphones Android et iOS. Il représente le niveau économique de la gamme Venu de Garmin et offre aux acheteurs l’accès à un écosystème incroyable à un prix avantageux.

Pour commencer, la montre présente une construction confortable, un écran OLED attrayant et une durée de vie de la batterie presque deux fois supérieure à celle de son prédécesseur. Sur le plan des fonctionnalités intelligentes, il prend en charge Garmin Pay, les notifications et une poignée d’outils tels que la météo et le calendrier. Les utilisateurs de téléphones Android peuvent également émettre des réponses textuelles de base à partir de la montre. Pour le stockage de musique sur l’appareil, une édition Sq 2 Music est également disponible, mais malheureusement, cela coûte 50 $ de plus.

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Parallèlement, avec sa fréquence cardiaque et sa précision GPS qui se sont révélées très fiables au cours de ma période d’examen, c’est également un excellent compagnon d’entraînement. La plate-forme de fitness de Garmin est de loin l’une des meilleures du secteur, et les utilisateurs de Sq 2 peuvent accéder à de nombreux outils parmi les meilleurs de la marque. J’apprécie particulièrement l’inclusion de Body Battery, que j’ai trouvé alignée avec mon énergie perçue au cours de la période d’examen, ainsi que Health Snapshot pour des informations détaillées. En bref, il s’agit d’un appareil puissant et d’un tracker de fitness fiable doté de suffisamment de fonctionnalités intelligentes de base pour occuper les utilisateurs.

Apple Watch SE (2022) : la meilleure montre intelligente économique que j’ai testée pour les utilisateurs iOS

Apple Watch SE (2022) Apple Watch SE (2022) Excellent rapport qualité/prix • Mode faible consommation pratique • Excellent processeur et logiciel La gamme économique d’Apple contient tous les outils dont l’utilisateur moyen a réellement besoin Avec une prise en charge inégalée des applications, un suivi détaillé de la condition physique et une surveillance améliorée du sommeil, le SE 2022 est un excellent point d’entrée dans l’écosystème Apple. Il échange quelques capteurs de santé avancés contre un prix plus abordable, mais offre toujours toutes les fonctionnalités essentielles souhaitées par la plupart des acheteurs.

Pour les membres de l’écosystème Apple, il est vraiment difficile de rivaliser avec les offres internes de la marque. À cette fin, le dernier Apple Watch SE est la montre intelligente la plus économique pour tous ceux qui possèdent un iPhone. L’appareil abandonne quelques capteurs avancés et remplace des matériaux de construction haut de gamme, et le résultat est un appareil précieux à un prix raisonnable.

Tout comme ses frères et sœurs plus chers, le modèle SE offre le meilleur de watchOS, y compris une intégration transparente avec l’iPhone. Les utilisateurs peuvent envoyer des SMS, répondre à des appels, accéder à des e-mails, afficher des notifications et bien plus encore depuis leur poignet. Pour tout ce que la montre n’héberge pas nativement, l’App Store offre une prise en charge inégalée d’applications tierces pour compléter votre appareil selon vos besoins. Pour moi, cela inclut tout, d’Audible à Starbucks, en passant par mes applications d’entraînement et de pleine conscience préférées.

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Comparé au Sq 2 de Garmin, le SE offre une tonne de fonctionnalités plus intelligentes, et il ne lâche pas non plus la balle en matière de suivi de la condition physique. J’ai trouvé la précision de la fréquence cardiaque de l’appareil tout aussi bonne que celle de ses frères et sœurs et le suivi GPS est également fiable. L’appareil suit un large éventail de types d’entraînement, ainsi que tous les éléments de base du bien-être, allant du suivi du sommeil au stress. Cependant, il ne contient pas de capteur de température ni de capteur SpO2. Pour ceux-là, vous devrez opter pour un modèle plus cher.

Mentions honorables Bien que la Venu SQ 2 et l’Apple Watch SE 2 remportent le gâteau, je recommande également fortement quelques autres appareils portables à petit budget.

Montre OnePlus 2R

Montre OnePlus 2R Montre OnePlus 2R Prix ​​abordable • Boîtier léger et symétrique • Autonomie fantastique de la batterie La Watch 2, redéfinie. La OnePlus Watch 2R est une version plus abordable de la montre intelligente phare de OnePlus qui offre un nouveau design léger et conserve la plupart des fonctionnalités clés. Comme la OnePlus Watch 2, le nouveau modèle contient deux chipsets pour maximiser les performances et l’efficacité, avec jusqu’à 48 heures d’autonomie.

La OnePlus Watch 2R apporte une architecture à double puce économe en énergie aux utilisateurs à la recherche d’une expérience Wear OS fiable. Cela signifie une autonomie fantastique et une multitude d’outils de pointe de Google. Pour réduire les coûts, l’appareil est fabriqué à partir de matériaux moins chers que ses frères et sœurs plus chers, mais je l’ai toujours trouvé tout aussi confortable au poignet et en fait plus attrayant que le modèle haut de gamme. Plus important encore, la OnePlus Watch 2R a été lancée à 70 $ de moins que la OnePlus Watch 2 d’origine sans sacrifier les principales spécifications internes.

SamsungGalaxy Watch 6

SamsungGalaxy Watch 6 SamsungGalaxy Watch 6 Écran AMOLED plus grand et plus lumineux • Expérience logicielle Snappy Wear OS 4 • Esthétique à la fois sportive et de bon goût Plus grand et meilleur. La Samsung Galaxy Watch 6 apporte le meilleur de Wear OS 4 et des fonctionnalités de la montre intelligente de Samsung. Un grand écran et une application Samsung Wallet complète font de la Watch 6 un appareil autonome puissant, tandis que l’intégration avec les téléphones Samsung fait de la Watch 6 un élément précieux de votre écosystème Galaxy.

Maintenant que la Samsung Galaxy Watch 7 est arrivée, les anciens modèles de la gamme de la société peuvent être trouvés à des prix considérablement réduits. Dans cet esprit, la Galaxy Watch 6 de l’année dernière mérite une mention honorable en tant qu’achat fantastique soucieux du prix. L’appareil offre presque la même expérience utilisateur, y compris une apparence et une construction presque identiques. Plus tôt cette année, Samsung est entré dans la sphère budgétaire avec la Galaxy Watch FE, mais je ne recommande pas cette option à moins que vous ne puissiez la trouver à prix réduit. Mon collègue Ryan Haines est intervenu pour examiner celui-ci et n’a pas été époustouflé par l’appareil en comparant l’option d’achat d’une Galaxy Watch 6 ou même d’une Galaxy Watch 5.

Montre CMF Pro 2

Montre CMF Pro 2 Montre CMF Pro 2 Prix ​​fantastique • Conception modulaire avec cadres interchangeables • Jusqu’à 11 jours d’autonomie de la batterie Modulaire et méga-abordable. La CMF Watch Pro 2 est une montre intelligente hautement personnalisable pour seulement 69 $.

Lancé à seulement 69 $, Nothing’s CMF Watch Pro 2 représente l’une des options les plus économiques disponibles sur le marché des montres intelligentes. Plus important encore, la montre offre une expérience solide, même à son prix incroyablement bas. Les acheteurs apprécieront son écran AMOLED coloré et sa construction personnalisable de manière unique avec des lunettes et des bandes interchangeables, ainsi qu’une couronne numérique rotative fonctionnelle. Bien qu’elle ne soit pas le tracker de fitness le plus fiable, la Watch Pro 2 offre toutes les bases en termes de fonctionnalités intelligentes et d’autonomie respectable.

Withings ScanWatch Lumière

Withings ScanWatch Lumière Withings ScanWatch Lumière Batterie longue durée • Design de montre élégant • Excellent tracker d’activité Une smartwatch qui n’en ressemble pas La Withings ScanWatch Light est une montre élégante qui cache un excellent tracker d’activité et une montre intelligente. Il suit les pas, le sommeil, les exercices, la fréquence cardiaque et les troubles respiratoires. Il peut également refléter les notifications de votre téléphone et vous aider à garder un œil sur votre cycle. Tout cela avec 30 jours d’autonomie avec une charge !

Montre intelligente hybride axée sur la santé, la Withings ScanWatch Light fait de cette liste un caractère générique, mais elle mérite toujours votre attention. Il n’offre pas autant de fonctionnalités intelligentes que les autres sur la liste, mais il possède une esthétique traditionnelle très attrayante et une boîte à outils impressionnante pour toute personne intéressée par un suivi détaillé de la santé. Sous son affichage principalement analogique, la montre suit les pas, le sommeil et la fréquence cardiaque, détecte automatiquement quatre exercices et suit activement plus de 40 types d’entraînement. Il peut même vous avertir des fréquences cardiaques et des troubles respiratoires inattendus et prend en charge le suivi du cycle sur l’appareil. Mieux encore, il offre jusqu’à 30 jours d’autonomie.

Pourquoi tu devrais me faire confiance

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Je teste et examine professionnellement les appareils portables depuis plus de trois ans, avant que Samsung ne s’associe à Google pour le système d’exploitation Wear que nous connaissons et aimons maintenant, et avant qu’Apple ne lance son Ultra massif de première génération. J’ai examiné des dizaines de montres intelligentes, de trackers de fitness, de moniteurs de fréquence cardiaque dédiés, d’anneaux intelligents, de trackers de sommeil, d’équipements d’exercice ainsi que d’applications et de plateformes de santé et de fitness. En d’autres termes, j’ai parcouru une tonne de produits pour découvrir ce qui les rend précieux et quelles fonctionnalités sont les plus importantes.

Au début de chaque évaluation, mon objectif est double : l’expérience utilisateur et la valeur. Tout d’abord, j’aborde chaque produit comme un utilisateur typique, en notant tout, du confort et du design aux performances et fonctionnalités. J’envoie des SMS, je télécharge des applications et j’utilise tout, des minuteries aux commandes gestuelles. Pour creuser encore plus profondément, j’apporte une expertise et des mesures comparables à la conversation, en utilisant des outils tels que des moniteurs de fréquence cardiaque, des podomètres, des oxymètres de pouls, ainsi que des trackers de sommeil et des appareils GPS fiables. Je crée des plans d’entraînement variés pour tester la précision du suivi de ma condition physique et je surveille de près mon stress et mon sommeil pour examiner les mesures de récupération. Par-dessus tout, je porte l’appareil régulièrement pour bien comprendre ce qu’il offre et ce que c’est que de le posséder. J’utilise également simultanément les produits des concurrents pour comparer les différences et collecter des données comparatives.

Je teste et évalue professionnellement les wearables depuis plus de trois ans.

Une fois tout cela terminé, je m’assois avec le portable et tous les détails que j’ai collectés pour évaluer sa valeur. Cela signifie établir sa place sur un marché plus large et évaluer si son prix est juste pour ce qu’il propose. Si un produit dispose d’un large éventail de fonctionnalités mais n’offre pas de précision, il ne vaut peut-être pas son prix. À l’inverse, si un portable exécute avec succès plus d’outils que ses concurrents de prix égal, je lui accorde une plus grande valeur.

En règle générale, ma période d’évaluation dure au moins une semaine, ce qui me laisse le temps d’explorer pleinement le produit. Pour certains lancements, ce processus peut s’étendre sur des semaines ou des mois. Je revisite également régulièrement les appareils que je teste pour vérifier les mises à jour logicielles et les suppressions de fonctionnalités et pour m’assurer que mes découvertes originales résistent à l’épreuve du temps.