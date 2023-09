Je te soutiens depuis 15 ans, Harry, mais tu as tort de dire que les médias ne soutiennent pas les anciens combattants, déclare le héros de guerre mutilé Ben McBean.

Un marine mutilé dont le sort a touché Harry alors qu’ils étaient expulsés de la guerre en Afghanistan a dénoncé l’attaque du prince contre les médias.

Le courageux Ben McBean, 36 ans, a déclaré : « Je l’ai soutenu pendant 15 ans. Sur ce point, il a tort.

Le héros de guerre Ben McBean affirme que le prince Harry a « tort » dans ses attaques contre les médias

Harry a accusé la presse de ne pas avoir couvert le sort des anciens combattants

Ben, victime d’une bombe en bordure de route, faisait partie des soldats grièvement blessés qu’Harry a vu lorsqu’un rideau s’est soulevé alors qu’ils étaient transportés par avion depuis la zone de guerre.

Harry raconte dans sa dernière série Netflix que la scène horrible l’a inspiré à faire campagne en faveur des anciens combattants – tout en accusant la presse de ne pas avoir couvert leur sort.

Mais dans une interview exclusive, Ben, 36 ans, originaire de Plymouth, exprime son désarroi et son incrédulité face aux affirmations de son ancien camarade.

Il a déclaré : « Je le soutiens depuis 15 ans. Je l’ai toujours défendu, mais cela ne veut pas dire que je dois être d’accord avec tout ce qui sort de sa bouche. Sur ce point, le duc de Sussex se trompe.

« Je peux affirmer sans hésiter que les médias britanniques – et en particulier The Sun – ont couvert les histoires des anciens combattants. L’un des seuls points positifs après la blessure a été le soutien que les médias ont apporté aux troupes.

« Ils ne nous ont pas ignorés et ont parlé au monde de nous et de nos handicaps. Grâce à The Sun, tout le monde portait un bracelet Help for Heroes.

Harry a décrit Ben comme « le véritable héros » lorsqu’il a été transporté hors de la zone de guerre en 2008 à la suite d’une fuite sur un site Web américain selon laquelle le prince servait là-bas.

Les deux hommes sont restés en contact et Harry a offert des caisses de bière à Ben alors qu’il se rétablissait, et a soutenu sa campagne réussie pour augmenter sa compensation au ministère de la Défense.

Ben, qui a perdu sa jambe droite et son bras gauche à Helmand, a eu besoin de dix mois de réadaptation à l’hôpital militaire Headley Court de Surrey.

En 2007, un an avant la tournée de Harry, l’ex-Royal Green Jacket Bryn Parry et sa femme Emma ont lancé Help for Heroes lorsqu’ils ont réalisé que Headley Court avait besoin d’une piscine pour les vétérans blessés.

Le Sun s’est associé à cette nouvelle organisation caritative et, avec l’aide de ses lecteurs, a collecté près de 8 millions de livres sterling pour une piscine et une salle de sport au centre, avant de créer des centres de récupération utilisés par 27 000 anciens combattants.

Harry et son frère William ont rendu visite à Ben à Headley Court en 2008.

Ben, qui a perdu sa jambe droite et son bras gauche, a eu besoin de dix mois de rééducation à l'hôpital militaire Headley Court de Surrey.

Harry a décrit Ben comme « le véritable héros » lorsqu'il a été évacué de la zone de guerre en 2008.

Ben a déclaré : « J’ai vu Harry de nombreuses fois au fil des ans. Il m’a apporté de la bière et des cartes « Guérissez bientôt » lorsque j’étais malade.

«Ma mère, mon père et mon oncle l’ont rencontré, lui et William. Je pense qu’Harry est cool mais je suis un homme de 36 ans et je ne suis pas d’accord avec lui. Les journaux et les médias expliquaient pourquoi la guerre faisait rage et pourquoi vous alliez voir des amputés marcher dans votre ville.

« Tout le pays nous connaissait. Je n’ai rien de négatif à dire sur le soutien des médias à l’armée.»

L’ancien Royal Marine Ben a remporté le prix Overcoming Adversity aux Sun’s Millies Awards en 2009 et a été photographié avec Harry lors de la cérémonie à l’Imperial War Museum.

Ben a ajouté : « Les Sun’s Millies Awards nous ont adressé un « Merci » et cela nous a vraiment aidé. »

Les affirmations de Harry ont été critiquées par Mark Elliott, de Help for Heroes, qui a collecté 370 millions de livres sterling pour le personnel des forces armées.

Mark a déclaré : « La vie de nos militaires ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans l’incroyable soutien non seulement de The Sun mais aussi de votre société mère News UK.

« Ce qui a commencé avec quatre ou cinq volontaires dans une cabane en tôle en 2007 s’est transformé en Help for Heroes, qui a aidé 27 000 militaires, hommes, femmes et anciens combattants.

« Il ne fait aucun doute que cela ne serait pas arrivé sans le Sun et les médias. Leur soutien n’a pas seulement changé le terrain de jeu, il a également changé le stade tout entier pour les militaires malades et blessés et leurs familles.

« Lorsque Harry et William ont été photographiés portant des bracelets Help for Heroes par The Sun, ils ont contribué à promouvoir le travail de Help for Heroes. Nos militaires se trouveraient dans un endroit très différent sans votre aide.

« Nos héros ont gravi l’Everest, ils ont traversé l’Atlantique à la rame, ils sont désormais des olympiens.

« Je peux penser à des milliers de personnes qui ont bénéficié de la couverture d’Help for Heroes en première page d’un journal national. »

Le héros du SAS, Andy McNab, a qualifié les affirmations de Harry de « conneries offensantes ».

Le prince Harry photographié portant un bracelet Help for Heroes

Et le commandant des forces britanniques en 2008, l’ancien chef d’état-major Lord Richard Dannatt, a fait écho à la défunte reine en déclarant : « Les souvenirs peuvent varier ».

Harry était l’invité des Millies Awards télévisés du Sun, honorant les plus courageux des courageux pendant des années après sa propre période de service.

L’accord Netflix de 80 millions de livres sterling de lui et de sa femme Meghan comprend sa dernière série en cinq parties « Heart of Invictus » où ses insultes médiatiques ont été diffusées.

Il raconte les histoires d’anciens combattants blessés participant à ses Jeux Invictus, qu’il a révélé avoir été inspiré pour lancer le jour où il a vu Ben blessé en 2008.

Le prince n’a pas corrigé ses commentaires ni répondu aux critiques des anciens combattants, des héros et des chefs militaires britanniques hier soir.