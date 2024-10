« Je te sens » : Aryna Sabalenka apporte son soutien à Coco Gauff à travers Wuhan au service des malheurs

« Au début, je ne pouvais rien faire », a déclaré Sabalenka. «Je n’ai ressenti aucun accident vasculaire cérébral. C’était comme si, peu importe. J’aime en quelque sorte accepter que j’ai déjà perdu ce match.

«Je me disais: ‘D’accord, peu importe. Si elle veut me donner des chances, je ferai de mon mieux. Sinon, peu importe, je rentrerai chez moi, profiterai d’un peu de temps de repos et me préparerai pour la finale' », a-t-elle ajouté en riant.

« À un moment donné dans le deuxième set, alors qu’elle n’arrêtait pas de me briser, je me suis dit : ‘D’accord, j’ai encore des chances sur son service.’ J’essayais juste de lui mettre autant de pression que possible pour qu’elle devienne encore plus folle sur son service.

Favorisée par le public chinois, Sabalenka a admis qu’il est peu probable qu’elle obtienne beaucoup de soutien alors qu’elle attend Zheng Qinwen ou Wang Xinyu lors de la finale de dimanche.