Le mauvais sang entre les deux a été déclenché après que Ngannou a détrôné Stipe Miocic à l’UFC 260 et est devenu le dirigeant de sa division.

Complimenté pour son pugilisme lors du combat de vengeance contre le Croate, qui s’est terminé par un brutal KO au deuxième tour, TMZ a demandé à Ngannou s’il avait envie de passer un jour au cercle carré.

« Absolument, » il a confirmé. «Je suis ouvert à cela. Souviens-toi: la boxe était mon rêve principal, et j’ai toujours le feu, le rêve en moi, et je crois qu’à un moment donné je vais faire un pas. «

Tyson Fury a qualifié Francis Ngannou de « travail facile », alors le champion des poids lourds de l’UFC a posé une hypothétique 👀 @ESPNRingside (passant par @Tyson_Fury, @francis_ngannou) pic.twitter.com/IxkXnsYygd – ESPN MMA (@espnmma) 13 avril 2021

«Je ne veux pas me battre contre Mike Tyson», il ajouta. « mais j’aimerais combattre un autre boxeur poids lourd comme Tyson Fury. »

Garçon occupé à Las Vegas cette semaine, où il est déjà passé au gymnase Top Rank pour se préparer à un superfight contre Anthony Joshua, le Mancunien a enfin répondu à « The Predator’s »remarques.

Marquant les trois hommes dans son explosion sur Twitter, Fury a déclaré à Mike Tyson: « Après avoir écrasé Anthony Joshua, je vais aussi faire rôtir ce type. »

« Francis Ngannou, travail facile, » il a écrit, à côté d’une photo d’Iron Mike et de la star montante du MMA.

Beaucoup plus rapide à mordre l’appât, Ngannou s’est moqué de Fury en prenant une photo de « The Gyspy King » avec un œil coupé après avoir affronté Otto Wallin en 2019.

« Si ce type vous a fait ça, que pensez-vous que je ferais? » »il a demandé, menaçant.

Plus tard, Fury a insisté sur Ngannou « ne ferait absolument rien » et qu’il avait « fumée » lui au premier tour s’ils se sont rencontrés.

Un débat qui a suivi a divisé les amateurs de sports de combat.

« Il est fondamentalement un poids lourd avec des bras de moulin à vent, bien sûr [roast him], « vint une réponse à Fury.

« Il réduit le poids pour atteindre la limite des poids lourds de l’UFC et est le boxeur le plus technique de la division des poids lourds. Renseignez-vous, » répondit un autre utilisateur, pour la défense de Ngannou.

J’aime la façon dont tous les gars de mma sont prêts à boxer mais aucun boxeur n’est prêt à entrer dans un octogone. Montre pourquoi les champions de mma, en particulier Ngannou, sont connus comme les hommes les plus méchants de la planète. – Sicko Sports (@SickoSports) 13 avril 2021

« J’aime la façon dont tous les gars du MMA sont prêts à boxer mais aucun boxeur n’est prêt à entrer dans un octogone, » a souligné un parieur.

« Montre pourquoi les champions de MMA, en particulier Ngannou, sont connus comme les hommes les plus méchants de la planète », conclut-il.

Partout où le combat a lieu, s’il se concrétise, il est certain qu’il aura un attrait croisé de masse et s’avérera très lucratif pour les combattants, le suprême de l’UFC Dana White et ses seigneurs, ainsi que son homologue de Top Rank de White, Bob Arum.