"Je t’assure…": Le PM Modi au président ukrainien lors de sa première rencontre depuis la guerre

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré aujourd’hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Il s’agit de la première rencontre en personne entre les deux dirigeants depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février dernier. Auparavant, ils ne parlaient que virtuellement.

« La guerre en Ukraine est un énorme problème pour le monde entier. Elle a affecté le monde de plusieurs manières, mais je ne la considère pas comme un problème politique ou économique. C’est, pour moi, une question d’humanité et de valeurs humaines. « Vous connaissez mieux que nous tous les souffrances de la guerre. Lorsque nos enfants sont revenus d’Ukraine l’année dernière et ont raconté les circonstances là-bas, j’ai très bien compris l’angoisse de vos citoyens. Je vous assure que l’Inde, et moi personnellement, ferions certainement tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre cette situation », peut-on entendre dire le Premier ministre Modi dans un clip vidéo de la réunion partagé par l’agence de presse ANI.

Le bureau du Premier ministre a partagé des photographies de la réunion, à laquelle le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval, était également présent.

Le Premier ministre Modi est parti ce matin pour la ville japonaise pour assister à trois sessions du sommet du G7 dans le cadre de sa tournée dans trois pays qui le conduira également en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

Le président ukrainien assiste au sommet suite à une invitation du Japon, l’actuel président du puissant groupement.

La première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Dzhaparova, s’est rendue en Inde le mois dernier, lors du premier voyage de haut niveau en Inde depuis l’Ukraine après le début du conflit dans ce pays d’Europe de l’Est. Au cours de sa visite, Mme Dzhaparova a remis une lettre — du président Zelensky au Premier ministre Modi — au ministre d’État aux Affaires extérieures Meenakshi Lekhi.

Le Premier ministre Narendra Modi a affirmé que le conflit russo-ukrainien ne peut être résolu que par le dialogue et la diplomatie, et que « l’Inde est prête à contribuer à tout effort de paix ».

Plus tôt dans la journée, dans une interview accordée au journal japonais Yomiuri Shimbun, interrogé sur son point de vue sur l’invasion russe de l’Ukraine et sur la réponse de l’Inde aux réactions négatives concernant son abstention de voter sur les résolutions de l’ONU et l’augmentation des importations de pétrole en provenance de Russie, le Premier ministre Modi a déclaré que l’Inde prône le dialogue et la diplomatie pour résoudre les différends et accorder la priorité au bien-être des personnes touchées par la hausse des coûts des produits de première nécessité.

« L’Inde s’est abstenue de participer aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant l’invasion mais reste déterminée à respecter la Charte des Nations Unies, le droit international, la souveraineté et l’intégrité territoriale. L’Inde soutient une résolution pacifique de la crise ukrainienne et est prête à contribuer de manière constructive au sein de l’ONU et au-delà. « , a déclaré le Premier ministre, selon l’agence de presse PTI.

Lors d’une conversation téléphonique avec le président Zelensky le 4 octobre de l’année dernière, le Premier ministre Modi a déclaré qu’il ne pouvait y avoir « aucune solution militaire » et que l’Inde était prête à contribuer à tout effort de paix. Le Premier ministre s’est également entretenu à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre.

Le dirigeant ukrainien, qui a effectué une visite surprise à un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite vendredi, cherche à rallier la communauté internationale pour augmenter les sanctions contre la Russie et s’engager à soutenir davantage l’Ukraine, selon un rapport d’Al Jazeera.

La visite du président Zelensky intervient un jour après que le président américain Joe Biden a informé les dirigeants du G7 à Hiroshima que les États-Unis soutiendraient la formation alliée conjointe de pilotes ukrainiens sur des avions de combat de quatrième génération, dont le F-16. Une fois la formation commencée, il serait décidé quand et combien d’avions seraient livrés et qui, dans la coalition, les fournirait.