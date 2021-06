« Je t’apporterai le trophée, c’est à toi »: une nouvelle vidéo montre des stars de Chelsea célébrant avec Abramovich après la victoire en Ligue des champions

N’ayant pas assisté à un match de Chelsea au Royaume-Uni depuis trois ans en raison de problèmes de visa, le Russe n’aurait pas pu y assister si le spectacle avait été déplacé à Wembley comme prévu.

Mais avec l’UEFA décidant de Porto comme meilleure ville hôte avant Istanbul, le magnat pourrait profiter de la deuxième victoire de son équipe dans le meilleur tournoi de clubs de football depuis qu’il est devenu propriétaire en 2003.

Cela a été réalisé grâce à une performance d’Homme du match de N’Golo Kante et un vainqueur en première mi-temps de Kai Havertz.

Et comme le montrent les images publiées par Chelsea cette semaine, Abramovich s’est délecté du triomphe.

« La définition des bonnes scènes, » sa légende lit, à côté d’un emoji aux yeux d’amour.

Au début, l’homme d’affaires de 54 ans partage une étreinte chaleureuse avec le capitaine Cesar Azpilicueta et retire son masque facial pour parler avec l’Espagnol.

« Je ne sais pas où est le trophée », Azpi admet. « Mais nous vous le donnons parce que c’est le vôtre. »

« Bon travail, » lui dit un Abramovich manifestement satisfait, avant que l’espoir de l’Euro 2020 ne le dise « Merci » en retour.

Azpi sur Roman Abramovich :ich️ »Depuis que je suis arrivé ici, j’ai vu un réel désir non seulement de gagner sur le terrain mais aussi de travailler dans la communauté. Il a toujours montré le désir de faire du club des vainqueurs mais je ne le veux pas de s’arrêter là. Lui et tout le monde dans le club font un travail incroyable. » pic.twitter.com/5SQh0WlQ0W – ChelseaFCBlogs (@ChelseaFCBlogs_) 28 mai 2021

Suivant Abramovich peut être vu humblement incliner la tête et serrer la main du manager Thomas Tuchel, lors de leur première rencontre en personne depuis que l’Allemand a réussi à licencier la légende du club Frank Lampard en janvier et a renversé la fortune de l’équipe lors de leur course à la finale de la FA Cup et cette couronne continentale.

« Je ne suis même pas sûr à 100%, mais j’ai peut-être un nouveau contrat maintenant avec cette victoire. C’est possible. Mon manager a dit quelque chose à ce sujet mais je ne sais pas. Vérifions cela d’abord. « Tuchel a déclaré après la rencontre.

« J’ai parlé au propriétaire en ce moment sur le terrain. Je pense que c’était le meilleur moment pour une première rencontre. Ou le pire car désormais ça ne peut qu’empirer !

« Nous parlerons [more] plus tard et demain et j’attends ça avec impatience. »

« Je peux lui assurer que je vais rester affamé, que je veux le prochain titre, je me sens absolument heureux et je fais partie d’un club vraiment ambitieux et d’un groupe fort qui correspond parfaitement à mes convictions et passions pour le football en ce moment », Tuchel poursuivit.

« Mon désir est d’aller chercher plus de victoires, mon désir est de pousser le groupe dès le premier jour de la saison prochaine à la limite. Nous avons du travail à faire pour réduire l’écart et c’est ce que je suis.

« Ce sera agréable de le rencontrer un peu plus près. Nous sommes en contact, pas personnel, mais nous sommes en contact constant. Il sait directement ce qui se passe de moi. C’était agréable de le rencontrer. »

Après lui avoir brièvement parlé hier soir, Thomas Tuchel a de nouveau rencontré Roman Abramovich ce matin à Porto. Comprenez que les pourparlers se sont très bien déroulés et je pense qu’il est prudent de supposer que nous entendrons quelque chose d’officiel sur sa prolongation de contrat dans les heures/jours à venir. #cfc – Matt Law (@Matt_Law_DT) 30 mai 2021

Les clips se terminent dans le vestiaire, avec Havertz descendant le couloir vers celui-ci tout en mordant sa médaille de vainqueur et en serrant les poings vers la caméra.

Le rugissement de ses coéquipiers chantant peut être entendu de l’extérieur. Et alors que nous entrons, Jorginho pousse un rire ravi alors que le reste de l’équipe, dont Mason Mount et Tammy Abraham, sont capturés en train de danser sur le hit numéro un britannique de 2003 de Fatman Scoop, Be Faithful, avec Crooklyn Clan.

Aucune équipe anglaise n’a remporté plus de trophées que Chelsea depuis que Roman Abramovich a repris le club : 🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cup🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League 🏆🏆🏆 League Cup🏆🏆 Europa League🏆🏆 Champions League pic.twitter.com/gN8m04qW28 – talkSPORT (@talkSPORT) 29 mai 2021

Pendant ce temps, les éloges continuent d’affluer pour Abramovich en ligne.

Alors que les fans partageaient des photos de lui avec ses accusations et le surnommaient le « meilleur propriétaire de tous les temps », la preuve est dans le pudding car aucune équipe anglaise n’a remporté autant d’argenterie depuis qu’il a repris les Londoniens de l’ouest et les a transformés de prétendants en géants de la Premier League.

Maintenant que l’UCL est dans le sac, l’attention se tourne vers l’obtention d’une première Coupe du monde des clubs, après avoir perdu leur précédente finale contre les Corinthians en 2012, et peut-être soulever une première couronne de titre national pendant cinq ans étant donné la fin de la prochaine campagne 2021/2022. .

En parlant d’argenterie, le défenseur Antonio Rudiger a célébré la victoire de l’UCL en nommant sa nouvelle fille Aaliyah Trophy Rudiger.

« Dieu a toujours un meilleur plan que nous !!! », a-t-il écrit sur Instagram à côté d’un selfie de lui-même avec la nouvelle arrivée de sa famille.

« Mon plus grand trophée », il ajouta. « Fier papa pour la deuxième fois. »

Félicitant le compatriote de Tuchel, une ribambelle de coéquipiers passés et présents tels que Reece James, Abraham et Cesc Fabregas ont laissé des émojis de cœur d’amour et des messages touchants.