“Je t’aime” : Tim Scott et les autres challengers de Donald Trump font la queue

Donald Trump a partagé la scène lors de sa soirée de victoire dans le New Hampshire mardi soir avec une équipe d’anciens rivaux et de jeunes stars conservatrices.

Tim Scott et Vivek Ramaswamy, qui se sont présentés contre et ont critiqué M. Trump il y a quelques mois, ont été les têtes d’affiche.

Beaucoup ont établi des parallèles avec le traitement réservé par M. Trump à l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et au sénateur du Texas Ted Cruz – les deux hommes ont défié l’ancien président lors du cycle électoral de 2016 avant de finalement le soutenir.

“Quand des gens qui ont voté pour Reagan en 1976 et qui ont été conservateurs toute leur vie me disent qu’ils ne veulent plus voter pour Trump, c’est un problème”, a-t-il déclaré mardi dans une interview à la radio.

Mais il est devenu clair que M. Trump consolide le soutien républicain. Il a inondé le New Hampshire de mères porteuses, captant l’attention indispensable des médias et des électeurs.

Aujourd’hui, avec une défaite dans le New Hampshire et des soutiens supplémentaires à M. Trump, l’ancien ambassadeur de l’ONU fait face à des appels croissants de la part d’un groupe important de républicains pour qu’il se retire de la course et soutienne Trump.