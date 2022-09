ILS sont venus sous une pluie battante pour rendre hommage.

Jeunes et vieux, ils ont laissé des bouquets aux portes du domaine Balmoral de 50 000 acres – l’endroit où la reine avait toujours été la plus heureuse.

Maman Charlotte et Tilly, 4 ans, qui ont laissé un hommage poignant

La petite Ciara Hidesley-Daniels, 2 ans, en jupe corgi à Sandringham 1 crédit

Hommages floraux devant les portes de Holyrood Crédit : Getty Images – Getty

Un jeune garçon en bottes rouges dépose sa rose à l’extérieur du château de Windsor Crédit : Getty Images – Getty

Sur un pont couvert de mousse, un message poignant disait : « Je t’aime Reine. Tu vas me manquer. Tilly, 4 ans.

Il a été laissé par la jeune fille du directeur de l’entreprise Charlotte Westwell, 36 ans, et son mari Adam, 37 ans, un ouvrier du pétrole et du gaz.

Charlotte, qui vit à proximité d’Aboyne, a déclaré que Tilly était devenue obsédée par la reine lors du jubilé de platine cette année.

La maman de deux enfants a ajouté: “Nous avons passé quatre jours à célébrer – nous avons dansé, nous avons fait des pique-niques, nous sommes allés à des barbecues – et je pense juste que c’est la bonne chose à faire [to mark her death] parce qu’elle a donné sa vie à la nation.

“Elle était inspirante.”

La famille a de bons souvenirs d’avoir rencontré la reine lors d’une promenade – mais la famille royale a toujours fait partie du tissu de la vie dans ce coin de l’Aberdeenshire.

La reine trouvait souvent du réconfort au château de Balmoral, situé au milieu de collines couvertes de bruyère sur les rives de la Dee.

Car c’était là qu’elle avait passé de longs étés à pêcher la truite et à pique-niquer dans la lande.

Et c’est ici que son mari adoré, le prince Philip, avait proposé et où ils ont passé leur lune de miel.

Plus tard, le château verra des barbecues familiaux chéris et des jours glorieux au bord de la rivière.

Elle avait dit un jour que « c’est plutôt agréable d’hiberner » ici.

Réveillée au son de la cornemuse tous les matins, la reine aimait conduire sa propre voiture – souvent à une allure rapide – sur les routes privées du domaine.

Et elle passait parfois inaperçue lorsqu’elle visitait des salons de thé et des magasins près du château.

Ici, elle pouvait – pendant six semaines de l’année au moins – vivre son rêve de vie à la campagne, entourée de ses chevaux et chiens bien-aimés.

Un ancien courtisan a déclaré: «L’une des premières choses que vous remarquez est à quel point elle était différente lorsqu’elle était à Balmoral ou à Sandringham par rapport à lorsqu’elle était au palais de Buckingham.

« Elle n’avait pas besoin d’être reine là-bas. Vous regardiez par la fenêtre et elle passait devant avec ses chiens et vous faisait signe.

AMBIANCE SOMBRE

Hier, Balmoral était devenu solennel ; les collines sombres et maussades encapsulant l’ambiance sombre.

Flottant dans la brise, un seul Union Jack et une chaîne de Saltiers écossais étaient en berne.

Gillian Neale, qui avait voyagé avec sa fille de 11 ans, Jodie, du village voisin d’Alford pour lui rendre hommage, a déclaré : « C’est une ambiance très triste ici. Elle était très populaire ici. Tout le monde l’aimait et elle aimait ça ici.

Harry Butler, 51 ans, était également présent pour rendre hommage, qui se souvient d’avoir croisé la reine alors qu’il traversait une forêt lors d’un voyage scolaire à l’âge de 12 ans.

Tearful Harry, de Newburgh, près d’Aberdeen, a révélé: «Nous avons eu le choc de nos vies lorsque tous ces corgis ont émergé et que la reine était juste là.

“Elle a demandé à quelle école nous allions et semblait tellement intéressée par nous tous. C’était incroyable de faire une promenade scolaire dans les bois, puis de rencontrer votre reine.

Le loueur d’outils a ajouté: «Je voulais venir ici aujourd’hui et déposer des fleurs en signe de respect de la part de quelqu’un qui l’a admirée jusqu’au bout.

“Et c’est jusqu’au bout qu’elle nous a tous servis.”

HOMMAGES FLORAUX

Ses pensées ont trouvé un écho dans les hommages floraux laissés au château.

L’un d’eux disait : “Tu as été une source d’inspiration et une figure apaisante tout au long de ma vie.”

Un autre a ajouté: « Une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, notre reine. Votre travail ici est terminé. Reposez-vous tranquillement.

Le roi Charles III avait passé la nuit au château avant que lui et la reine consort Camilla ne soient conduits pour le trajet d’une heure jusqu’à l’aéroport international d’Aberdeen.

Plus tôt, le prince Harry avait fait le même voyage et avait été vu consolé par une employée de l’aéroport vêtue d’une veste haute visibilité.

Plus tard, il est monté à bord d’un vol British Airways alors qu’il retournait à Windsor.

Et aux portes de la maison de Queen’s Berkshire hier, une autre procession régulière et solennelle de personnes en deuil est passée pour déposer des fleurs.

Sous un ciel de plomb, ils se tenaient la main, s’appuyaient sur les épaules et essuyaient leurs yeux tachés de larmes dans la ville royale où la plus longue monarque régnante du pays passait la plupart de ses week-ends privés.

MISES AU REPOS

C’est dans les murs imposants du château de Windsor qu’Elizabeth II reposera aux côtés de son défunt mari Philip et de ses parents, le roi George VI et la reine mère.

Au cours des deux dernières années, la reine a fait du bourg, à quelques kilomètres à l’ouest de Londres, sa résidence principale.

Comme ses voisins à 500 milles au nord, les habitants de l’arrondissement royal ont été acclamés par leurs rencontres quotidiennes.

Sur la longue marche du domaine royal au château, Felicia Nwankwo, 75 ans, une commerçante à la retraite de la ville, a déclaré : « Nous la verrions ici. Une fois, elle a arrêté sa voiture juste derrière nous ici pour laisser passer ma petite-fille.

“C’était une femme spéciale. Nous devrions célébrer sa vie.

La directrice Natasha McDowell, 46 ans, a déclaré: «C’est comme perdre un membre de la famille. Nous avons vu la reine au concours hippique. Elle se promènerait là-bas sans entourage.

Des hommages ont également été rendus à la reine lors de son autre retraite très appréciée, le domaine de campagne de Sandringham à Norfolk.

C’était là qu’elle passait chaque Noël avec sa famille.

AMOUR LOCAL

Aux portes de Norwich, des bouquets, des ours en peluche et des bougies chauffe-plat reposent contre les murs.

Les habitants aimaient et respectaient la reine, qui assistait aux services religieux de Sandringham et aux réunions du Women’s Institute.

L’étudiante Jasmine Finbow, 21 ans, de Snettisham, a parlé de sa grand-mère, qui travaillait pour la famille royale sur le domaine de la cantine.

Jasmine a déclaré: «Elle avait l’habitude de rencontrer la reine et de lui parler beaucoup. Nous l’avons tous rencontrée, nous sommes donc touchés par sa perte.

Seth Mellor, 23 ans, se souvient avoir rencontré la reine lors de sa visite à son école primaire.

Il a déclaré: “Prendre le temps de venir dans une école primaire et de serrer la main d’une fillette de 11 ans montre qu’elle était une femme du peuple.”

Rapports supplémentaires : Grant Rollings

Des personnes en deuil regardent des bouquets laissés devant le château de Balmoral Crédit : Getty

John Houston de l’Association de la marine marchande avec un drapeau à Sandringham Crédit : PA

La bannière royale d’Ecosse en berne à Balmoral Crédit : Alamy