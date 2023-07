« Je t’aime » – Novak Djokovic en larmes dans un message sincère à son fils après la défaite finale de Wimbledon

Novak Djokovic a fait une figure émotionnelle après sa défaite lors de la finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz.

Le septuple champion a été battu 1-6 7-6 (8-6) 6-1 3-6 6-4 sur le court central par le talent espagnol de 20 ans.

5 Djokovic a été battu en finale par Alcaraz Crédit : Getty

5 Djokovic a dû interrompre son entretien d’après-match alors qu’il versait des larmes Crédit: bbc sport

5 Il était ému après avoir parlé à son fils Stefan (à gauche) Crédit: bbc sport

5 Djokovic portait son cœur sur sa manche Crédit: bbc sport

Les fans du sud-ouest de Londres ont eu droit à une finale palpitante dans la compétition du simple messieurs de 2023.

Les deux joueurs ont produit une vraie qualité tout au long du match et c’est Alcaraz qui s’est imposé cette fois-ci à Wimbledon.

Djokovic est entré dans la compétition en tant que champion en titre et a poursuivi le record de Margaret Court de 24 tournois du Grand Chelem et a été gracieux dans la défaite, faisant même quelques blagues au début de l’interview.

Mais quand on lui a posé des questions sur sa famille, il a dû se sentir pendant un match aussi tendu, les émotions sont sorties.

Il les regarda dans la foule et dit : « C’est agréable de voir mon fils toujours là, toujours souriant. »

Le Serbe était alors sans voix et baissa les yeux vers le sol avant de verser des larmes.

« Je t’aime », a-t-il ajouté après la brève pause. « Merci de me soutenir et je vous ferai un gros câlin, et nous pourrons tous nous aimer. Merci. »

Auparavant, il avait félicité Alcaraz après avoir remporté son tout premier titre à Wimbledon et son deuxième Grand Chelem.

« Bon après-midi à tout le monde, pas si bon pour moi mais bon pour Carlos. Je dois commencer par féliciter Carlos et son équipe. Quelle qualité à la fin du match quand il a fallu le servir.

« Vous pouvez faire de gros jeux dans la grande situation et vous le méritez absolument. Incroyable. »

Il a ajouté: « Je pensais que j’aurais des problèmes avec vous uniquement sur terre battue et sur terrain dur, mais pas sur gazon, mais maintenant, c’est évidemment une autre histoire que cette année.

« Félicitations, incroyable façon de s’adapter à la surface. Vous avez peut-être joué une ou deux fois. Incroyable, ce que vous avez fait à Queen’s et félicitations à tous les membres de votre équipe. »

5 Alcaraz est le nouveau champion de Wimbledon Crédit : AFP

La finale a été loin d’être facile pour Djokovic car il a exprimé sa frustration à l’arbitre après une violation de temps dans le deuxième set.

Il a ensuite brisé sa raquette sur le poteau du filet après avoir perdu son service au cinquième qui s’est avéré crucial pour donner le titre à Alcaraz.