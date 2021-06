« Je t’aime mon fils »: Ajay Devgn reçoit un message chaleureux de Dharmendra à l’occasion de l’anniversaire de naissance de papa Veeru Devgn | Nouvelles des gens

New Delhi: Vendredi 25 juin, l’acteur de Bollywood Ajay Devgn s’était rendu sur Twitter pour partager un message sincère sur l’anniversaire de naissance de son défunt père Veeru Devgn. Un jour plus tard, samedi, l’acteur vétéran Dharmendra a répondu au message de Devgn en se souvenant affectueusement de son père. Touché par le geste chaleureux, Ajay a répondu au tweet de Dharmendra et l’a remercié pour son amour. Cette interaction était assez touchante et a laissé les fans en admiration devant leur relation père-fils.

Voici ce que l’acteur Ajay Devgn avait tweeté à l’occasion de son anniversaire de naissance : « Tu me manques tous les jours. Encore plus aujourd’hui. Joyeux anniversaire papa. La vie n’a plus été la même depuis. »

Tu me manques tous les jours. Encore plus aujourd’hui. Joyeux anniversaire Papa. La vie n’est plus la même depuis. pic.twitter.com/EVEMnwOUnH – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 25 juin 2021

À cela, Dharmendra a répondu: « Ajay, je t’aime mon fils. Sois heureux, sain et fort. Ton papa était mon compagnon le plus affectueux. On se souviendra toujours de lui avec beaucoup d’amour et de respect, prends soin de toi. »

Ajay, je t’aime mon https://t.co/ENpC80MhgB heureux en bonne santé et fort . Ton papa, était mon compagnon le plus affectueux. On se souviendra toujours de lui avec beaucoup d’amour et de respect. – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 26 juin 2021

Accablé d’amour, l’acteur de ‘Golmaal’ a répondu : « Merci Dharamji pour ton amour. Papa et moi t’aimions tous les deux. Et je continue de le faire. Respect à toi Paaji ».

Merci Dharamji pour ton amour. Papa et moi t’aimions tous les deux. Et, je continue à le faire. Respect à toi Paaji https://t.co/k83fUjah2c – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 26 juin 2021

Le père d’Ajay, Veeru Devgn, était un chorégraphe d’action renommé et était surtout connu pour son travail dans les films « Phool Aur Kante », « Mr Natwarlal » et « Shahenshah ». Il est décédé en 2019 des suites de maladies liées à l’âge.

Sur le plan professionnel, Ajay sera ensuite vu dans le remake en hindi du film télougou ‘Naandhi’ et en collaboration avec le producteur sudiste Dil Raju.