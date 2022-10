“Je t’aime, maman”: une victime thaïlandaise de 4 ans pleure

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Le surnom de la petite fille était Plai Fon. En thaï, cela signifie “la fin de la saison des pluies” – un moment de bonheur.

Et puis, dans une horrible explosion de violence, le bonheur que la fillette de 4 ans aux joues potelées avait symbolisé pour sa famille adorée a été brisé. À sa place, il y a une agonie insondable sur ce qui est arrivé à Plai Fon lors d’un massacre qui a commencé dans sa garderie thaïlandaise et a fait 36 ​​morts, plus le tueur.

“Quand elle se réveillait, elle disait:” Je t’aime, maman et papa et frère “”, sa mère de 28 ans, Tukta Wongsila, se souvient de la routine matinale habituelle de sa fille. Le chagrin de Tukta à cause de ce souvenir lui a rapidement coupé le souffle.

Au moins 24 des victimes de l’attaque à l’arme à feu et au couteau de jeudi dans le nord-est de la Thaïlande étaient des enfants, pour la plupart des enfants d’âge préscolaire. Un jour après que leur courte vie ait été étouffée, leurs familles désespérées ont passé des heures devant un bureau administratif près de la garderie, attendant que les corps de leurs enfants soient libérés.

Les autorités avaient dit aux familles de se rassembler au bureau afin qu’elles puissent traiter les demandes d’indemnisation et rencontrer le Premier ministre. Mais Tukta ne se souciait pas des formulaires ou des formalités. Elle voulait juste sa petite fille.

“Je veux que ma fille revienne pour organiser une cérémonie dès que possible”, gémit-elle, les larmes coulant de ses yeux rouges. « Tout cet argent d’assurance, je n’en veux pas. Je veux juste qu’elle revienne pour les funérailles.

Tukta et sa famille vivent à Uthai Sawan, une communauté rurale située dans l’une des régions les plus pauvres du pays, non loin de la frontière laotienne. Comme de nombreux habitants, ils ont longtemps lutté pour payer les factures.

Tukta et son mari travaillent dans la rizière familiale pendant la saison de croissance, gagnant environ 2 600 dollars par an s’ils ont de la chance. Ils prennent des petits boulots pendant leurs jours libres pour augmenter leurs revenus. Le couple et leurs enfants partagent une maison avec la belle-mère et le beau-père alité de Tukta. Déménager dans une plus grande ville pour de meilleurs emplois a été impossible en raison de leur besoin de s’occuper de leurs jeunes enfants et de leurs parents vieillissants.

Plai Fon, dont le nom officiel était Siriprapa Prasertsuk, était l’aîné des deux enfants de Tukta, trois ans de plus que son petit frère. Elle était minuscule, avec des cheveux noirs et des joues rebondies qui s’étiraient en un sourire radieux. C’était un sourire que sa grand-mère, Bandal Pornsora, 62 ans, avait déjà manqué.

“C’était une si bonne fille”, a déclaré Bandal. “Une si bonne fille.”

Jeudi, Plai Fon s’est rendu au Centre de développement pour jeunes enfants, où les murs sont ornés de joyeuses images de fleurs et de papillons. C’était en début d’après-midi lorsqu’un policier licencié a fait irruption et a commencé à tirer et à poignarder les enfants, qui avaient été blottis sur des nattes et des couvertures pendant leur sieste de l’après-midi.

Vendredi, alors que Tukta attendait le corps de sa fille, elle s’est retrouvée à contempler l’horreur que Plai Fon a dû endurer dans ses derniers instants.

“Je veux voir ma fille, voir à quoi elle ressemble”, a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas combien de douleur il lui a infligée. (Même) si elle dormait, elle devait ressentir la douleur. Je ne sais pas ce qui lui a coûté la vie. Je veux juste voir son visage.

Elle le serait finalement, quelques heures plus tard, dans un temple bouddhiste voisin où les proches des morts s’étaient rassemblés pour recevoir les corps.

Les familles qui ont émergé du temple ont raconté avoir vu des coupures massives sur leurs enfants. Beaucoup ont crié. Certains se sont évanouis.

Tukta est entrée dans le temple aux côtés de son mari et de sa belle-mère. Quand ils sont revenus, le mari de Tukta s’est effondré. Il a été emmené à l’hôpital.

Tukta sanglota et attrapa les bras de son père. Les yeux de Plai Fon, dit-elle, étaient grands ouverts.

Sur la pelouse derrière le temple, le couple s’est embrassé, essayant de fournir un réconfort qui ne viendrait pas.

Tukta s’est accroché à une photo encadrée de Plai Fon dessinant avec un marqueur jaune et fixant l’appareil photo avec de grands yeux sombres. Les doigts de la jeune mère s’agitaient sur le bord du cadre alors qu’elle se penchait vers son père, tous deux essuyant des larmes.

Chaque nuit avant de se coucher, dit Tukta, Plai Fon disait : “Je veux coucher avec maman.”

Tukta pleura au souvenir.

“Ce sont les mots que j’entends tous les soirs”, a-t-elle déclaré. “Mais j’ai raté ces mots hier soir.”

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press