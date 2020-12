Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr. sont officiels d’Instagram.

Vitolo a confirmé sa relation avec l’ancien de « Dawson’s Creek » sur Instagram vendredi, qui marquait le 42e anniversaire de Holmes. Le chef de New York a partagé une jolie photo en noir et blanc du couple en train de rire pendant que Holmes était assis sur ses genoux.

« La personne la plus incroyable, la plus gentille et la plus belle », a légendé Vitolo sur la photo candide. « Chaque fois que je vois ton visage, ça me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t’aime! »

Et le sentiment est réciproque. Holmes a commenté: « Merci beaucoup mon amour. Je t’aime aussi! »

Holmes a republié la publication Instagram de Vitolo dans ses histoires à ses 2 millions d’abonnés.

Le couple a été lié pour la première fois en septembre après que Holmes et Vitolo aient été aperçus se tenant la main lors d’une promenade à New York, selon People. Le couple a été vu s’engager dans un PDA autour de la ville à plusieurs reprises, mais ils sont restés silencieux sur leur statut relationnel.

Holmes est notoirement privée de sa vie personnelle après son mariage très médiatisé avec Tom Cruise de 2006 à 2012. Ils partagent la fille Suri, âgée de 14 ans.

Après le divorce de Holmes avec Cruise, Holmes était lié à l’acteur et chanteur Jamie Foxx en 2013. Le couple a attiré les yeux quand ils ont posé pour des photos à l’intérieur du gala du Met en 2019, reconnaissant enfin leur relation de longue date.

