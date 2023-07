‘Je t’aime comme un Geordie’: Allan Saint-Maximin Pens Touching Adieu Note to Newcastle Fans After Al Ahli Switch

Allan Saint-Maximin a écrit une note d’adieu émouvante aux fidèles de Newcastle United après son passage à l’équipe saoudienne d’Al Ahli, alors que la frénésie de magasinage de la fenêtre de transfert estivale de la nation riche en pétrole continue d’attirer des footballeurs de renom dans la nation du Moyen-Orient. arroser des sommes d’argent.

« Il y a 4 ans, j’ai porté le maillot de Newcastle pour la première fois. À ce moment-là, je n’avais pas réalisé que non seulement j’étais sur le point de devenir un joueur de Newcastle, mais j’étais aussi sur le point de devenir un Geordie », a commencé la note du Français.

Newcastle United a rejoint Saint-Maximin depuis Nice en Ligue 1 pour un montant de 16 millions d’euros et le Français a ensuite fait plus d’un siècle d’apparitions dans le célèbre maillot noir et blanc.

pic.twitter.com/wA0RsQfEZF — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 29 juillet 2023

« Vous pourriez penser » beau message d’adieu « mais le sentiment est plus profond que tous les mots que je pourrais dire, dès les premiers mois où j’ai rencontré les gens de cette ville, je les ai vraiment compris et j’ai embrassé leur passion inébranlable, c’est pourquoi c’était si important pour moi de tout donner et si cela signifiait jouer blessé ou même ne pas faire de statistiques, je m’en fichais tant que cela aiderait mon équipe », a poursuivi le joueur de 26 ans.

Le Français passe à l’ambitieux projet de football du pays du Moyen-Orient avec Al Ahli, qui aurait déboursé 30 millions d’euros pour acquérir les services du joueur de 26 ans du côté PL.

« Croyez-moi, j’ai craqué pour Newcastle, j’ai eu de belles opportunités de partir pendant les jours sombres, mais c’était trop tard j’étais déjà amoureux, je voulais, j’avais besoin, je devais rester pour aider mon équipe à sauver le club de Premier La relégation de la ligue parce que cela signifiait le monde pour moi. »

Newcastle a joué un football scintillant après la prise de contrôle par le Fonds d’investissement public saoudien du club anglais historique. Des recrutements judicieux et des décisions de gestion judicieuses ont contribué à renforcer la réputation des pies.

Ils ont également obtenu la place convoitée de l’UEFA Champions League devant des suspects habituels tels que Chelsea et Liverpool en terminant quatrième de la saison récemment terminée de la Premier League.

« Bien sûr, pendant ces jours sombres, certains ont pu avoir des doutes, mais j’ai toujours cru en ce club et regardez où nous en sommes aujourd’hui, c’est tellement beau. Je quitte Newcastle comme il aurait toujours dû être et c’est mon plus grand trophée car j’en ai fait partie », a poursuivi Saint-Maximin dans sa note.

Saint-Maximin s’est avéré être l’un des plus grands artistes de l’ère PL moderne, hypnotisant les fans et les défenseurs embobinés avec ses orteils scintillants et son jeu de jambes sophistiqué. Il a construit un lien profond avec l’armée des toons grâce à ses mouvements et à son intention sur et en dehors du terrain.

« Un profond merci à vous TOUS, mes coéquipiers, les fans fidèles, le staff, le Club, etc… J’ai vu tous vos messages, merci et même si ce chapitre est terminé, l’histoire ne s’arrête jamais. Newcastle est à la maison maintenant, je continuerai d’être votre plus grand supporter, je regarderai chaque match et tant que le club continuera de gagner, je serai l’homme le plus heureux du monde… et c’est sûr que vous me reverrez. »

« Je t’aime, je t’aime sincèrement, je t’aime comme un frère Geordie. Geordie un jour, Geordie toujours », a-t-il conclu.