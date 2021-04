Les scènes se sont déroulées après la dernière victoire du Kirghizistan-Péruvien dans l’octogone, produisant une victoire dominante avant d’être félicité par l’icône avec laquelle elle a travaillé sur un film, « Bruised », réalisé par Berry l’année dernière.

Faire un appel personnel après avoir vu Valentina profiter d’une brutale victoire TKO au deuxième tour contre Jessica Andrade à l’UFC 261, l’actrice de la liste A peut simplement être entendue dire à Shevchenko qu’elle aurait été au premier rang si elle avait pu assister, tandis que le bagarreur la remercie pour ses aimables paroles.

« La personne la plus incroyable et la plus inspirante, » Shevchenko a sous-titré la vidéo, qui a été visionnée près de 500 000 fois en moins de 24 heures sur Instagram. « Chère Halle, votre amitié n’a pas de prix. »

Berry a répondu: «Je t’aime, champion. Vous êtes mon inspiration. Vous êtes la personne la plus concentrée et la plus déterminée que j’aie jamais rencontrée. Et j’ai hâte que le monde entier voie à quel point vous êtes une star de cinéma. «

Bientôt publié sur Netflix, Berry apparaît dans le film en tant que star du MMA vieillissante en disgrâce, Jackie Justice, qui doit faire face à une étoile montante à venir jouée par Shevchenko tout en s’occupant d’un problème de garde complexe lié à son fils de six ans.

Comme elle l’a expliqué à Jimmy Fallon dans un épisode bien reçu du Tonight Show l’année dernière, Berry « cassé des trucs » sur le plateau lors de la prise de vue de scènes de combat.

Valentina Shevchenko, dont la 7e victoire ce soir est la plus importante de l’histoire des poids mouches de l’UFC – a déjà joué un combattant MMA dans un film aux côtés de Halle Berry. «J’aime surprendre les gens. Ils n’attendent pas cela de moi mais me voici. Je peux tout faire. »💪💯 pic.twitter.com/zz2361Ywtb – Salle de réunion (@boardroom) 25 avril 2021

« Je suis toujours blessé, mais j’ai réalisé que, quand tu vas dur, tu deviens forcément blessé », a-t-elle expliqué. «Lorsque vous faites vos propres cascades, vous êtes forcément blessé.

«Dans ce film, je combattais la vraie championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko. Elle a dû lancer de vrais coups de pied et je devais vraiment les prendre, et cela m’a vraiment brisé des os.

« C’est une bête mais je n’aurais pas pu demander un meilleur professeur, un meilleur compagnon de scène, un meilleur partenaire de combat. Elle a juste apporté tellement de réalité pour moi. Parfois, j’avais l’impression que je me battais vraiment.

« Notre arbitre qui était dans le film est un vrai arbitre, et il a dit à quelques reprises: » Mec, je pensais que je regardais un vrai combat « parce qu’elle a apporté tellement de puissance et d’authenticité à nos scènes de combat. »

Invitant son directeur à l’encourager lors d’une victoire contre Katlyn Chookagian à l’UFC 247, Shevchenko a renvoyé le compliment en affirmant que Berry pouvait fournir « compétition » à d’autres combattantes du championnat le plus compétitif de MMA.

« Nous nous sommes entraînés quatre heures par jour avec Halle, nous nous entraînons sans arrêt » Shevchenko a déclaré à Sports Illustrated.

« Elle a tout fait à merveille. Pour ce film, elle a commencé à s’entraîner au MMA – Muay Thai, Jiu-Jitsu, tout – il y a deux ou trois ans.

« Et elle est maintenant en si grande forme que je peux dire qu’elle peut être très [competitive] pour les filles de l’UFC également.

« Je ne sais pas si elle voudra être une combattante, mais elle a les compétences et le niveau … et vous le verrez quand le film sortira. »