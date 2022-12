La période des Fêtes approche et quelle est la tradition la plus canadienne? Regarder les mondiaux juniors bien sûr!

Jordy Cunningham de Black Press Media s’est entretenu avec le capitaine des Rockets de Kelowna, Colton Dach, pour faire partie de l’équipe canadienne du Mondial junior, comment l’expérience s’est déroulée avant le tournoi, et plus encore.

Cunningham (C) : Comment était-ce d’apprendre que vous faisiez partie de l’équipe ?

Datch (D) : C’était évidemment surréaliste, comme un moment de ma vie que j’ai toujours voulu, donc c’était vraiment génial de recevoir ce coup à la porte et de me dire que j’allais être à l’écart du Mondial junior 2023.

C : Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là et quelle a été la première chose que vous avez faite ?

RÉ: La première chose que j’ai faite a été de leur serrer la main [the coaches] et j’ai appelé mes parents juste après, juste toute l’excitation. Vous savez, c’était juste un moment de fierté pour moi.

C : Quelle a été votre expérience jusqu’à maintenant avant le Mondial junior?

RÉ: Ouais en ce moment, on s’entraînait juste, essayant de se synchroniser avec certains gars évidemment. Il y a des gars qui ont joué avec des gars dans l’équipe, alors vous essayez juste de trouver cette chimie d’équipe et, espérons-le, de vous préparer pour le lendemain de Noël.

C : Qu’est-ce que ça fait de connaître les gars? Parce que vous connaissez quelques-uns des gars qui jouent contre eux assez régulièrement, mais qu’il y a des gars d’autres ligues à travers le pays, alors qu’est-ce que ça fait de connaître les gars?

RÉ: Ouais, c’est génial. Je pense que chaque fois que vous pouvez venir à des tournois comme celui-ci et rencontrer de nouveaux gars, vous faire de nouveaux amis, c’est génial. Je pense que cela élargit un peu votre horizon, donc c’est bien de rencontrer de nouveaux gars évidemment et c’est un bon groupe de gars.

C : Boxing Day, 26 décembre, premier match du tournoi, vous jouez contre la Tchéquie. Allez-vous donner du fil à retordre à votre coéquipier des Rockets de Kelowna, Gabriel Szturc, dans ce match?

RÉ: (rires) Je vais lui faire savoir que nous jouons contre lui pour qu’il sache que je suis de l’autre côté.

C : À quel point êtes-vous excité qu’il soit également présent au tournoi ?

RÉ: Ouais je sais, c’est génial qu’il puisse aussi représenter son pays. Vous savez, c’est quelque chose dont nous plaisantions lorsque les invitations sont sorties, nous pépiions d’avant en arrière, mais vous savez que ce sera évidemment un jeu amusant pour quelques-uns d’entre nous et nous ne pouvons pas attendre.

C : Combien d’amis et de membres de votre famille allez-vous avoir présents tout au long du tournoi ?

RÉ: Je pense qu’il y a quelques amis et de la famille, évidemment mes parents viennent, quelques tantes et oncles. Certains de mes copains ne vont pas vraiment faire le voyage ici mais ils ont dit qu’ils vont regarder à la télé.

C : Que signifie pour vous l’aube du rouge et blanc et de la feuille d’érable pour votre pays ?

RÉ: Oui, c’est quelque chose que je n’ai jamais eu l’occasion de faire auparavant, donc je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette chance de le faire.

C : Quelles sont vos attentes avant le tournoi ? Évidemment, les attentes du Canada sont toujours élevées, les plus élevées qu’elles puissent être, mais quelles sont vos attentes à l’approche du tournoi?

RÉ: Ouais, évidemment, nos attentes sont de gagner l’or. Je pense que c’est quelque chose que nous prêchons tout le temps, vous savez, être l’équipe d’abord et gagner le championnat, donc je pense que c’est quelque chose tous les jours quand nous nous réveillons, nous nous entraînons pour le faire.

Dach et Équipe Canada ouvrent le Mondial junior 2023 le lendemain de Noël, le 26 décembre à 15 h 30, heure du Pacifique, contre la Tchéquie.

Le Canada est dans le groupe A avec la Tchéquie, la Suède, l’Allemagne et l’Autriche.

Le championnat de cette année aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

