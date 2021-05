Les commentaires de Cena sont venus dans une interview avec un radiodiffuseur taïwanais local, où il a remarqué en mandarin comment « Taïwan est le premier pays à pouvoir regarder » F9 « ».

La Chine affirmant que Taiwan faisait partie intégrante de son pays, l’incident a suscité une controverse sur le continent, ce qui a incité Cena à plaider pour le pardon.

John Cena s’est excusé en chinois sur Sina Weibo après avoir appelé Taiwan un pays lors d’une interview faisant la promotion de Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL – Joe Xu (@JoeXu) 24 mai 2021

De nouveau en mandarin, Cena a expliqué comment il avait conduit « beaucoup, beaucoup d’interviews » pour promouvoir son nouveau film et avait fait « une erreur. »

« Dans une interview, j’ai fait une erreur, » il a dit. « Je suis vraiment désolé. Je respecte vraiment la Chine et le peuple chinois. Désolé. »

Cena a doublé ses excuses à travers la légende de la vidéo, qui disait: « J’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois. »

Mais tout le monde ne l’a pas acheté.

Une réponse, qui compte plus de 7 000 «j’aime», exigeait: « Veuillez dire » Taiwan fait partie de la Chine « en chinois. Sinon, nous n’acceptons pas [your apology]. «

« Vous êtes évasif, » a écrit un autre.

Dans son pays d’origine, Cena s’appelait un « wuss » sur Fox News par l’animatrice d’affaires Lisa Kennedy Montgomery.

« Il l’a fait parce qu’il est un connard absolu et le studio a probablement eu le téléphone et lui a dit de le faire parce que les films ne rapportent pas d’argent aux États-Unis parce que les cinémas sont fermés depuis plus d’un an ». insista-t-elle.

Laura Ingraham a également critiqué Cena en disant: « Le plus drôle, c’est que ce type joue en fait un dur à cuire, n’est-ce pas? Mais il est vraiment juste possédé. »

Être découragé par l’échec est normal, être retenu par l’échec peut être toxique. Apprenez, montez, grandissez. Ne jamais abandonner. – John Cena (@JohnCena) 25 mai 2021

De retour sur Weibo, un utilisateur chinois a suggéré que le « la meilleure chose à faire est de ne pas répondre du tout aux questions relatives à la Chine » comme « il y a [always] les gens qui trouvent des défauts « .

« J’espère que ces gens laisseront partir John Cena, » un autre a déclaré.

«Tout à coup, le boycott collectif dans la section des commentaires est scandaleux et trop sensible.

« John Cena aime la Chine, aime les Chinois et la culture chinoise. Nous, les fans de la WWE, pouvons le voir. »

Dans le neuvième film Fast and Furious en question, Cena joue un nouveau méchant appelé Jakob.

Son studio Universal a déjà sorti le film sur plusieurs marchés, dont celui très lucratif trouvé en Chine, avant sa première sur le sol américain le 25 juin.

Si vous vous demandez comment John Cena parle le mandarin, il a commencé à l’apprendre lorsque la WWE faisait un grand jeu pour lancer le réseau en Chine. Il y a eu une grande tournée promotionnelle où ils ont signé un groupe de talents chinois pour des accords de développement. – Phil Dy (@philbertdy) 26 mai 2021

Jouant dans quatre films rien qu’en 2021, le 16 fois champion de la WWE sera impatient de réparer les barrières avec les Chinois et a par le passé réalisé une série de vidéos de la ville de Yinchuan pour la promotion de la lutte dans laquelle il essaie le patinage sur glace, supermarché shopping et cuisine de rue typique.

Jusqu’à présent, ce dernier clip a été visionné plus de 20 millions de fois.