Céline Dion a annulé toutes les dates de 2023 et 2024 de sa tournée mondiale Courage en raison de sa lutte continue contre un trouble neurologique rare appelé Stiff Person Syndrome, rapporte Variety. Ces dates avaient été reportées à partir de 2022.

Faisant l’annonce sur Instagram, citée par Variety, la pop star a déclaré vendredi : « C’est avec une immense déception que nous devons annoncer aujourd’hui l’annulation du Courage World Tour. Je suis vraiment désolé de vous décevoir tous une fois de plus. Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100 %. Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les concerts, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions. tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous le sachiez tous, je n’abandonne pas et j’ai hâte de vous revoir ! ».

Dion avait complété 52 dates de la tournée Courage, qui a été lancée en septembre 2019 avant d’être reportée en raison de la pandémie, note Variety. Elle n’a pas donné de concert depuis lors, en raison de son état.

Le syndrome de la personne raide est une maladie neurologique et auto-immune progressive qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes comprennent une rigidité musculaire ou des spasmes, qui peuvent affecter une zone ou tout le corps, une hypertrophie des muscles et des difficultés à marcher ou à bouger. Il n’y a pas de remède. Cette maladie rare touche environ une personne sur un million.

