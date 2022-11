Je suis “vraiment désolé” d’avoir échoué au Real Madrid

Eden Hazard a présenté ses excuses aux fans du Real Madrid pour ne pas avoir répondu aux attentes depuis qu’il a rejoint le club, affirmant qu’il était “vraiment désolé de ce qui s’est passé” et qu’il accepterait de partir l’été prochain.

Hazard, 31 ans – qui est actuellement avec la Belgique pour préparer la Coupe du monde au Qatar – a rejoint Madrid lors d’un transfert très médiatisé de Chelsea en 2019 pour un montant initial de 100 millions d’euros, mais a depuis subi une blessure de trois ans au Bernabeu. .

Bien qu’il soit en pleine forme et disponible cette saison, il n’a fait que trois apparitions en Liga pour Madrid, dont deux en tant que remplaçant, avec sa position de gauche préférée occupée par l’étoile montante Vinicius Junior.

“Je suis désolé. J’essaye, mais… je suis désolé”, Hazard dit Marca dans une interview publié mercredi. “J’ai encore un an et je dois montrer [what I can do] mais ce n’est pas facile. Je ne joue pas, je veux jouer plus. Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé.”

Le contrat de Hazard au Real Madrid doit expirer en juin 2024, mais son manque de temps de jeu a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait partir lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

Eden Hazard a marqué sept buts pour le Real Madrid depuis qu’il a rejoint le club en 2019. Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images

“En janvier, c’est impossible, car j’ai ma famille et j’aime la ville”, a-t-il déclaré. “Mais en été, il est possible que je parte. Il me reste un an sur mon contrat et c’est une décision du club. Si le club dit ‘Eden, merci pour ces quatre années, mais tu dois y aller’, j’aurai l’accepter.”

Hazard a quitté Chelsea en 2019 comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League, mais sa première saison à Madrid a été gâchée par une fracture de la cheville qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale et l’insertion d’une plaque métallique en mars 2020, ce qui a entraîné d’autres problèmes persistants avant son retrait. deux ans plus tard.

“La première [injury] C’était après avoir joué contre le Paris Saint-Germain et le second est arrivé presque trois mois plus tard”, a déclaré Hazard à Marca. “C’étaient deux fractures… [The next problem] était différent, car il s’agissait d’une infection de la plaque de métal.

“Je voulais me faire opérer plus tôt… mais le club a dit ‘C’est impossible, il faut rester calme, on a parlé aux médecins, ce n’est pas un problème d’assiette.’ Mais la troisième année, c’était pareil : blessure, blessure… Je ne dis pas que c’était la faute du club, du médecin ou de l’opération ; j’ai envie de dire que c’était beaucoup de choses.”

En mai de cette année, Hazard a déclaré aux fans lors des célébrations de la victoire de la Ligue des champions de Madrid qu’il “donnerait tout” pour avoir un impact cette saison, mais ses opportunités ont de nouveau été limitées.

“[I’d give myself] un zéro en termes de jeu, parce que je n’ai pas joué”, a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé de noter son temps à Madrid. “Mais un 10 en termes de ce que je ressens en ce moment avec l’équipe. Je ne joue pas, mais être un joueur du Real Madrid était mon rêve d’enfant. Je veux jouer pour ce club.”