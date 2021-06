« Je suis votre putain de cauchemar »: Adesanya et Vettori s’affrontent lors d’une conférence de presse UFC 263 remplie de feux d’artifice

Le pivot des poids moyens Adesanya revient dans le giron des 185 livres après qu’une tentative infructueuse pour devenir le dernier champion des deux divisions de l’UFC ait échoué plus tôt cette année contre Jan Blachowicz, et sera confronté à un épisode de déjà-vu lorsqu’il affrontera l’Italien Vettori ce week-end dans un revanche d’un combat ‘The Last Stylebender’ remporté par décision partagée il y a plus de trois ans.

Le mauvais sang bouillonnant qui existe depuis lors a atteint le point d’ébullition sur le podium en Arizona dans un presseur explosif et souvent fou, alors que Vettori jura de se venger de son rival – comme Adesanya a souligné qu’il avait subi sa défaite contre le champion des poids mi-lourds Blachowicz en sa foulée, tandis que Vettori, a-t-il dit, n’a pas tout à fait fait la même chose depuis leur premier combat en avril 2018.

Marvin Vettori : « Tu as essayé de m’ignorer, salope ! Tu as essayé de m’ignorer. Je suis ton putain de cauchemar. » Israël Adesanya : « Tu sais comment ça s’appelle ? Ça s’appelle roid rage. » Regardez la vidéo complète : https://t.co/jOAF3332D6pic.twitter.com/4wKtpHHmWq – MMAFighting.com (@MMAFighting) 11 juin 2021

« Je suis un homme – j’avance même si j’ai perdu« , a déclaré Adesanya. « Même si je perdais, je le prends et je l’accepte et je passe à autre chose – contrairement à lui. Il s’accroche à cette perte pour moi comme si c’était la plus grande victoire de sa carrière. »

Vettori, qui a longtemps soutenu qu’il était le vainqueur légitime de la réunion d’origine, a rétorqué : « Il se raconte une histoire pour se convaincre des conneries, parce que tout son personnage est des conneries et il croit juste en ses propres conneries.

« C’est ce que c’est. C’est faux au maximum. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Israel Adesanya (@stylebender)

Adesanya, cependant, a déclaré que son travail chez les poids moyens est inégalé, en particulier lorsqu’il est opposé à celui de Vettori qui entre dans le combat au milieu d’une séquence de cinq victoires consécutives.

« Honnêtement, depuis notre dernier combat, vous pouvez regarder la pile de personnes qu’il a combattues et la pile de personnes que j’ai combattues – il y a une grande différence« , s’est vanté Adesanya, ce qui a provoqué une autre interruption de Vettori.

« Tu as perdu contre (Yoel) Romero, » intervint Vettori. « Tu as perdu contre moi. Ensuite, vous avez perdu contre Blachowicz. Qui as-tu battu ? Vous avez battu Borrachinha (Paulo Costa) ? Et il était ivre la veille ? C’est qui tu as battu ? Super, waouh.

« Qui as-tu battu? » Adesanya a répondu. « Dis-moi, qui as-tu battu ? Nommez trois des 10 meilleurs adversaires que vous avez vaincus. Nomme les. Exactement. Tu n’as rien. Je peux te dire qui j’ai battu. Vous savez tous qui j’ai battu.

« Écoute, je me suis présenté à chaque putain de fois”, a rétorqué Vettori. « Juste parce qu’ils ne peuvent pas se battre avec moi, ce n’est pas de ma faute, mec. Celui qui s’est présenté s’est fait battre par moi.

« C’est de ta faute parce que tu ne diriges même pas ta propre carrière. Je dirige ta carrière« , a déclaré Adesanya. « Je suis le narrateur de votre carrière. Je dirige ta putain de merde, salope. »

« Tu as essayé de m’ignorer, salope ! Tu as essayé de m’ignorer — je suis là. Je suis ton putain de cauchemar« , a répondu l’italien furieux.

Nate Diaz a lancé un joint lors de la conférence de presse de l’UFC 263. Légende (via @_EmmanuelMorgan) pic.twitter.com/UWOwiWx2cN – BroBible (@BroBible) 11 juin 2021

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Nate Diaz (@natediaz209)

En contraste frappant avec l’histoire affichée entre Adesanya et Vettori, l’apparition de Nate Diaz sur scène était un peu plus réservée – peut-être aidée, en partie au moins, par la décision de l’homme de Stockton d’allumer une cigarette de marijuana pendant l’événement, seulement deux jours avant qu’il vise à mettre fin à la séquence de cinq ans sans défaite du Britannique Leon Edwards.

« Je crois que tout comme GSP faisait son truc à l’époque, je pense qu’il fait la même chose et qu’il n’a pas d’amour pour ça« , a déclaré Diaz sur Edwards. « Je suis donc motivé pour combattre un adversaire digne et c’est pour ça que je suis ici. je viens gagner. »

Le patron de l’UFC, Dana White, a annoncé cette semaine que le vainqueur de l’affrontement Diaz-Edwards pourrait être le prochain pour un combat pour le titre des poids mi-moyens contre le vainqueur du match revanche entre le champion Kamaru Usman et Colby Covington, et que la performance de ce week-end le gagne ou non. un tir au titre mondial Diaz dit qu’il vient montrer ses références « BMF ».

« Chaque combat va être le combat le plus méchant que vous ayez jamais vu« , a déclaré Diaz.

Le co-événement principal, quant à lui, entre le champion des poids mouches Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno dans un match revanche de l’un des combats les plus bourrés d’action de 2020 a également reçu une intrigue supplémentaire après une confrontation tendue entre la paire a été ponctuée par une poussée à la poitrine par le champion à son challenger mexicain.

Les deux hommes ont été immédiatement séparés par le personnel de sécurité – et sont venus moins d’un mois après que Jeremy Stephens a été mâché par des responsables de l’UFC après avoir poussé son rival Drakkar Klose à leur pesée, provoquant une blessure qui a forcé Klose à quitter le combat.

Heureusement, il ne semble pas y avoir eu de répétition de cette blessure anormale cette fois-ci – laissant les fans de combat saliver à la perspective d’un autre concurrent potentiel du combat de l’année sur l’une des cartes les plus empilées de l’UFC en 2021.