Je suis vétérinaire… voici les trois plus grandes menaces pour votre chien en été – y compris un danger auquel vous n’avez jamais pensé

Un établissement vétérinaire a répertorié certains des plus grands risques pour la santé des chiens à cette période de l’année, notamment les algues bleu-vert, les graines de graminées et les oiseaux en colère.

Martin Stevens, vétérinaire qualifié depuis 26 ans, affirme qu’il existe une multitude de risques en été dont de nombreux propriétaires ne sont pas conscients.

Un couple aime promener son chien en été au milieu des avertissements que les chiens courent des dangers cachés. Crédit : SWNS

L’une des plus courantes est celle des graines de graminées, qui peuvent s’enfoncer dans les pattes, les yeux, les oreilles et même les poumons.

Les algues bleu-vert présentes dans les lacs, les rivières et les étangs présentent également un risque, tout comme les oiseaux en train de se reproduire, qui peuvent attaquer pour protéger leurs nids et leurs poussins.

En fait, Martin a révélé qu’un autre danger moins connu est celui de la faune sauvage.

Ceux-ci peuvent avoir pourri au soleil avant d’être engloutis par un chien et provoquer ensuite des maux de ventre.

Le vétérinaire, qui a fait équipe avec John Lewis Pet Insurance, a déclaré : « Surveillez toujours vos chiens après les avoir promenés.

« Les graines de gazon sont courantes dans les champs, les accotements et les prairies sauvages du Royaume-Uni – et peuvent même se retrouver dans les poumons des chiens.

« Le seigle, l’orge et le blé sont les principaux coupables, alors faites particulièrement attention lorsque vous promenez votre chien autour de ceux-ci.

« Les épagneuls – avec leurs grandes pattes, leurs oreilles tombantes et leurs orbites relativement larges – sont parmi les plus touchés en ce qui concerne les graines de graminées.

« Ma règle générale est que si vous pouvez le retirer avec juste vos doigts, faites-le – mais s’il est coincé quelque part ou hors de vue, demandez de l’aide à un vétérinaire. »

PLANIFIER À L’AVANCE

Bien que de nombreux dangers cachés affectent les chiens pendant les mois les plus chauds, le vétérinaire a souligné l’importance d’atténuer les risques les plus courants.

Ceux-ci incluent les coups de chaleur, les coups de soleil et les pattes brûlées par les trottoirs chauds.

En termes de déshydratation, Martin affirme que de nombreuses races de chiens peuvent bien la cacher lorsqu’ils sont soumis aux intempéries en raison d’un manque d’eau.

Quiconque prévoit un long voyage en voiture avec son chien pendant le week-end férié doit toujours penser à faire des pauses fréquentes et à offrir également de l’eau à son chien à intervalles réguliers.

En revanche, lorsqu’il s’agit de coups de soleil, les chiens blancs et à poil court sont les plus à risque et doivent toujours être tenus à l’écart du soleil ou se faire appliquer une crème solaire.

Martin a ajouté : « Lorsque votre chien nage, faites attention aux algues bleu-vert.

« Vérifiez les règles de sécurité et utilisez les connaissances et informations locales pour décider s’il s’agit d’un lieu de baignade sûr pour votre chien.

« Et éloignez les chiens des rivières pendant la saison des amours des oiseaux – cela peut être extrêmement perturbateur pour l’écosystème naturel et les oiseaux peuvent attaquer.

« Les chiens sont plus susceptibles de manger de la nourriture pour enfants pendant les vacances d’été, mais ils courent un risque s’ils mangent des animaux morts ou de la nourriture avariée lors de promenades qui auraient pu se dérouler sous la chaleur. »

Niall Lownie, responsable de John Lewis Pet Insurance, a déclaré : « Même si bon nombre de ces problèmes seraient couverts par une police d’assurance pour animaux de compagnie, personne ne veut qu’une aventure familiale estivale se termine par une visite inattendue chez votre vétérinaire.

« Nous invitons tous les propriétaires de chiens à prendre un moment pour vérifier les dangers cachés, surtout si vous vous trouvez dans un environnement inconnu en vacances ou en excursion d’une journée. »

Ces conseils surviennent après que la marque a interrogé 2 000 propriétaires de chiens et a découvert que 21 % d’entre eux vérifiaient rarement ou jamais la présence d’enveloppes de graines de gazon chez leur chien après une promenade.

Et 29 pour cent ne savaient pas qu’ils pouvaient nuire à leur compagnon à quatre pattes.

Un tiers (34 %) des propriétaires de chiens ne savaient pas que les chiens plus âgés et de couleur foncée sont particulièrement exposés au risque de coup de chaleur pendant les mois d’été.

Et 28 pour cent des personnes interrogées déclarent que leur chien est sensible aux vomissements, à la diarrhée ou aux deux – ce que Martin attribue à la chaleur estivale.

Martin a ajouté : « S’occuper d’un chien en été relève du bon sens : si vous ne pouvez pas poser confortablement votre main sur le trottoir ou sur la fausse herbe en cas de chaleur, il fera également trop chaud pour eux.

« Mais de nombreux problèmes sont des choses auxquelles nous n’avons pas nécessairement pensé, ou que nous ne considérons pas comme un problème jusqu’à ce qu’ils surviennent.

« Une règle raisonnable à respecter est que si vous êtes aux prises avec quelque chose, eux aussi le sont – mettez-vous dans leurs pattes. »