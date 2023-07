Je suis vétérinaire – trois raisons pour lesquelles les Chow Chows sont des machines à tuer vicieuses qui ne peuvent pas être laissées seules avec des enfants

Les experts CANINE ont donné trois raisons pour lesquelles les Chow Chows sont des machines à tuer vicieuses qui ne peuvent pas être laissées seules avec des enfants.

La race de chien chinois peut ressembler à un ours en peluche géant, mais ils ne sont pas aussi câlins qu’on pourrait le penser.

Les Chow Chows peuvent ressembler à un ours en peluche géant, mais ils ne sont pas aussi câlins que vous ne le pensez Crédit : Getty

Dans un article de blog, Countryside Veterinary Clinic a expliqué comment les « Puffy Lion Dogs » peuvent être agressifs envers les étrangers et les autres chiens s’ils ne sont pas « socialisés correctement ».

Les vétérinaires du comté de Howard, dans le Maryland, ont ajouté que les Chow Chows sont « têtus, difficiles à entraîner et très territoriaux ».

Plus important encore, la clinique a déclaré que la race « pourrait avoir besoin d’une surveillance autour des enfants ».

Les entraîneurs ont également décrit la nature « intimidante » des chiens et ajouté qu’ils peuvent claquer des « mains errantes ».

Cela survient après qu’Elon Jase Ellis-Joynes, un bébé de 12 jours, a été mutilé à mort en avril 2021 par une croix alsacienne Chow Chow.

Il a subi entre 30 et 40 blessures par perforation dans sa maison familiale à Doncaster et est décédé plus tard à l’hôpital.

Le chien, nommé Teddy, a été abattu.

Un garçon a également été hospitalisé en octobre 2022 après avoir été mordu par un Chow Chow blanc.

Le chien était attaché devant un mini-marché B&B à Haverhill, dans le Suffolk.

Le garçon a été mordu à la jambe et la blessure a nécessité des soins médicaux, a rapporté SuffolkLive.