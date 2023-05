Je suis vétérinaire – mon avertissement sur neuf dangers cachés pour votre chien dans votre propre jardin

Un vétérinaire a mis en garde contre les neuf dangers cachés pour votre chien qui pourraient être trouvés dans votre propre jardin.

À mesure que les mois d’été approchent et que nous passons plus de temps à l’extérieur avec nos amis à fourrure, davantage de dangers pourraient se présenter.

Neuf choses dans votre jardin pourraient être dangereuses pour les chiens Crédit : Getty

Cependant, les choses de tous les jours que nous remarquons dans notre jardin peuvent être extrêmement nocives pour nos animaux de compagnie.

Alors que les chiens adorent renifler tout ce qu’ils voient, certaines plantes peuvent être toxiques.

Et à mesure que les choses se réchauffent à travers le Royaume-Uni, les mouches et les insectes seront bientôt une nuisance et potentiellement un risque pour les chiots.

Un vétérinaire passionné par le bien-être animal a maintenant partagé les neuf choses à surveiller.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète.

Écorce, bâtons et rochers

Comme de nombreux propriétaires le savent, les chiens mangent n’importe quoi.

Cela peut inclure toute écorce, brindilles ou roches déposées pour rendre le jardin plus agréable.

Le Dr Kimberly DiMaio a déclaré: « La consommation de grandes quantités de bâtons et d’écorces peut irriter le tube digestif d’un chien et provoquer des symptômes gastro-intestinaux, tels que des vomissements ou de la diarrhée. »

Manger des pierres peut également provoquer une obstruction interne pouvant entraîner une intervention chirurgicale.

L’avertissement s’adresse principalement à ceux qui ont des chiots, car de nombreux chiens sortent du stade de la mastication lorsqu’ils vieillissent.

Mauvaises herbes, fleurs et plantes toxiques

L’été signifie que les fleurs et les plantes sont en pleine floraison et visibles dans la plupart des jardins.

Cependant, les mauvaises herbes toxiques poussent également à un rythme rapide dans la chaleur.

Il est courant que les chiens grignotent, mais cela peut être grave.

Un vétérinaire aux Pays-Bas a expliqué comment l’ingestion de toute sorte de plante, de fleur ou d’herbe « peut provoquer des vomissements, de la diarrhée, des convulsions et même la mort ».

Les roses, les soucis, les tournesols et les violettes africaines font partie des plantes à fleurs sans danger pour les animaux de compagnie.

Vous pouvez trouver une liste des plantes vénéneuses ici.

Tique et puces

Les tiques se cachent dans les longues tiges d’herbe et les puces apprécient les zones humides et ombragées ainsi que les buissons et les arbres – les deux sont un danger pour votre animal.

Les tiques transmettent des maladies telles que la maladie de Lyme et la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses.

Et les puces sucent le sang de votre ami à quatre pattes, provoquant des irritations, des points chauds, la perte de cheveux et des réactions allergiques.

La prévention des parasites n’est pas toujours possible, mais « les médicaments contre les tiques sont extrêmement efficaces » et peuvent être achetés chez le vétérinaire.

Parasites internes

Un vétérinaire a averti que les chiens peuvent attraper des vers dans leur intestin en ingérant de la terre contaminée ou en mangeant un animal infecté.

Le Dr DiMaio a ajouté : « Les parasites peuvent rester actifs pendant des années une fois qu’une zone est contaminée, il est donc très facile pour un chien d’attraper des parasites dans la cour.

« Il suffit d’un coup de patte ou d’une flaque boueuse contenant des œufs de parasites pour que le chien soit infecté. »

Faune

La faune indigène, comme les renards, les coyotes, les écureuils et les ratons laveurs, peut constituer un danger pour nos amis à quatre pattes, rapporte GreatPetCare.

Les altercations avec d’autres animaux – qui pourraient avoir une maladie infectieuse – peuvent entraîner des blessures.

Le vétérinaire a ajouté: « Les mouffettes laissent une impression forte et durable si elles sont acculées par un chien, et les effets sont peut-être plus douloureux pour le propriétaire de l’animal en essayant d’éliminer l’odeur. »

Les piqûres d’abeilles peuvent également être un énorme problème et les propriétaires sont avertis de garder un œil sur tout bourdonnement.

Obstacles aquatiques

Tous les chiens ne savent pas nager et ont besoin de leçons.

Il est donc important d’apprendre à votre chien à nager ou à s’assurer qu’il est loin de toute eau profonde cet été, comme les pataugeoires.

Cependant, un autre problème est celui des algues bleues trouvées dans l’eau qui a été éliminée.

Si votre chien prend un verre dans la pataugeoire qui recueille des feuilles et des insectes depuis des jours, il pourrait tomber gravement malade et être infecté par la leptospirose.

Pesticides et engrais

Les traitements chimiques utilisés dans les arroseurs d’eau ou dans les engrais peuvent être toxiques pour les chiens.

Il est conseillé aux propriétaires de lire l’emballage avant d’acheter ou de perturber le produit.

Trous, interstices et crevasses

Il est toujours important de vérifier s’il y a des lacunes ou des trous dans vos clôtures à cette période de l’année.

D’autres animaux tels que les renards et les lapins pourraient avoir creusé un espace entre le sol et les panneaux de clôture donnant à votre chien un accès facile pour s’échapper.

Ensuite, il y a toujours le souci qu’il soit heurté par une voiture alors qu’il se précipite vers lui.

Matériel de pelouse

Les outils de jardinage et les équipements de pelouse, tels que les râteaux, les bêches, les tondeuses et les taille-bordures, peuvent tous être dangereux.

Il est préférable de garder votre animal de compagnie à l’écart lorsque vous faites du jardinage.

Cela vient après que le Dr Scott Miller, vétérinaire résident d’ITV, a déclaré au Sun Online que les barbecues pourraient être mortels pour nos chiens.

Un dresseur de chiens a même averti les propriétaires de ne pas laisser leurs chiots porter des bâtons trouvés lors de leurs promenades.

Et un avertissement urgent a été donné à tout propriétaire de chien qui a du gazon artificiel dans son jardin.