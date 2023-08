Je suis vétérinaire et il y a une maladie mortelle à surveiller chez votre chien – les 4 signes qu’il en est atteint et comment l’éviter

Un vétérinaire a émis un avertissement sévère concernant une maladie mortelle chez les chiens qui peut rester contagieuse sur les surfaces extérieures pendant des ANNÉES.

Le Dr Savageau a exhorté les propriétaires de chiens à « protéger leur chiot » avant que la maladie ne s’empare de leur système immunitaire.

Les chiots sont les plus exposés à une maladie mortelle qui peut vivre sur les surfaces extérieures pendant des années. Crédit : Getty

Le Dr Savageau exhorte les propriétaires de chiens à « protéger leur chiot » Crédit : TikTok/@thevets_official

Il s’appelle Canine Parvovirus – communément abrégé en parvo – et peut se propager par l’herbe, les mains humaines, les lits d’animaux et bien plus encore.

«Le parvovirus canin est une maladie extrêmement contagieuse chez les chiens qui provoque une faiblesse, une léthargie, des vomissements et une diarrhée sévère parfois sanglante», a déclaré le Dr Savageau dans une vidéo TikTok.

« Cela affecte le plus souvent les chiots en raison de leur système immunitaire plus faible et doit être traité immédiatement de manière agressive par un vétérinaire.

« Sinon, cela peut entraîner une déshydratation grave et la mort. »

Le virus agit en attaquant les cellules des intestins d’un chien et les empêche d’absorber les nutriments essentiels.

C’est ce qui les rend très faibles et déshydratés.

Les chiots et les chiens non vaccinés sont les plus à risque, il est donc important de faire vacciner votre chien le plus tôt possible.

Les épidémies sont plus fréquentes dans les villes avec une importante population de chiens non vaccinés, selon la Croix Bleue.

Il se propage par les fluides corporels, notamment les excréments et les vomissements.

Les experts estiment qu’il peut survivre à l’extérieur, par exemple sur l’herbe, pendant au moins six mois et bien plus longtemps par la suite.

Les vétérinaires administrent généralement le premier vaccin lorsqu’un chiot a entre six et dix semaines.

Un deuxième vaccin est administré deux à quatre semaines plus tard, et un rappel un an plus tard.

Les chiens auront besoin de rappels réguliers tout au long de leur vie, mais cela varie selon la race.

Malheureusement, il n’existe aucun médicament pour tuer le virus, il est donc impératif de demander l’aide d’un vétérinaire dès que vous repérez des signes de parvo.

La plupart des décès surviennent 48 à 72 heures après l’apparition des symptômes.

Votre chien bien-aimé peut être hospitalisé pendant un certain temps, ainsi que recevoir des liquides intraveineux pour contrer la déshydratation et des médicaments pour l’empêcher de vomir.

Les humains ne peuvent pas attraper le parvo canin mais peuvent le transmettre par leurs mains, leurs vêtements et leurs chaussures.