Je suis vacciné, que puis-je faire à l’intérieur et à l’extérieur?

Les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé jeudi de nouvelles directives de masquage qui contiennent des mots de bienvenue: les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’ont plus besoin de porter de masques à l’intérieur.

L’agence a également déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans les espaces bondés.

Il y a encore quelques exceptions. Mais l’annonce représente un changement quantique dans les recommandations et un assouplissement majeur des restrictions de masque avec lesquelles les Américains ont dû vivre depuis que le COVID-19 est devenu une partie importante de la vie américaine il y a 15 mois.

«Quiconque est complètement vacciné peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni distancer physiquement», a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un briefing de la Maison Blanche. «Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencez à faire les choses que vous aviez arrêtées à cause de la pandémie. »

Les experts en santé affirment que les nouvelles directives des CDC peuvent encourager davantage de personnes à se faire vacciner en les attirant avec des avantages tangibles, mais elles peuvent également ajouter à la confusion de l’étiquette des masques aux États-Unis.

Voici quelques questions qui restent sans réponse:

De quels endroits ai-je encore besoin pour porter un masque?

Les directives des CDC indiquent que les personnes entièrement vaccinées doivent toujours porter un masque dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, et les transports en commun. Cela comprend les avions, les bus et les trains voyageant à destination, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis dans le cadre d’un mandat de masque fédéral qui a été prolongé jusqu’au 13 septembre.

L’agence a également déclaré que les personnes entièrement vaccinées doivent porter un masque ou une distance sociale dans les endroits requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, y compris les directives sur les entreprises et les lieux de travail locaux.

Cela signifie que les personnes entièrement vaccinées peuvent encore avoir besoin de porter un masque en fonction de leur lieu de résidence et de leur destination. Certains propriétaires d’entreprise peuvent suivre les directives du CDC, mais d’autres peuvent être plus réticents à lever leurs propres règles sur le masquage.

Comment cela va-t-il être appliqué?

Si les écoles, les bureaux ou les entreprises locales prévoient de mettre en œuvre les directives du CDC et de permettre aux personnes entièrement vaccinées de retirer leurs masques à l’intérieur, comment le feront-ils?

Il est impossible de savoir avec certitude si une personne est complètement vaccinée ou non vaccinée sans demander à regarder sa carte de vaccination.

«Nous créons une situation dans laquelle des entreprises privées ou des particuliers sont responsables de leur entreprise et découvrent si des personnes sont vaccinées – si elles veulent même appliquer cela», a déclaré Rachael Piltch-Loeb, chercheuse associée à École de santé publique mondiale de l’Université de New York et chercheur en préparation à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Le masquage est un sujet politiquement chargé, a-t-elle déclaré, et s’enquérir du statut vaccinal pourrait alimenter le débat dans un pays déjà divisé.

Pourquoi lever le mandat du masque maintenant?

L’agence a déclaré que sa décision de mettre à jour ses directives de masquage intérieur pour les personnes entièrement vaccinées découle du déclin constant des cas de coronavirus et des hospitalisations, et des données prometteuses qui démontrent l’efficacité des vaccins COVID-19 dans des études du monde réel.

Le CDC a signalé environ 34 200 nouveaux cas mercredi, soit une baisse de 23% depuis dimanche. La moyenne des admissions à l’hôpital sur sept jours a également diminué d’environ 12% par rapport à la moyenne des sept jours précédents.

«Et chaque jour, alors que les cas continuent de baisser, nous restons encouragés par ces tendances positives», a déclaré Walensky.

Cependant, les experts de la santé affirment que les cas de coronavirus continuent de grimper dans certaines régions du pays, car les taux de vaccination ont ralenti et seulement environ 35% de la population totale des États-Unis est entièrement vaccinée.

Le directeur du CDC a également cité deux études du monde réel qui ont porté sur 9000 travailleurs de la santé aux États-Unis et une étude du monde réel d’Israël suggérant que les personnes entièrement vaccinées ne sont pas susceptibles de porter et de propager le virus.

Mais le CDC dit sur son site Web que les scientifiques apprennent toujours à quel point les vaccins sont efficaces contre les variantes du virus, à quel point les vaccins protègent les personnes dont le système immunitaire est affaibli et combien de temps les vaccins COVID-19 peuvent protéger les gens.

«Cela semble être beaucoup de changements à la fois», a déclaré Piltch-Loeb. «Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’efficacité du vaccin si nous abandonnons les recommandations de port de masque et de distanciation sociale… Ignorer un sentiment de prudence à l’intérieur est un trop grand saut pour le moment.»

Le CDC peut-il ramener des directives de masquage pour les personnes entièrement vaccinées?

Le CDC a déclaré qu’il était possible que des directives de masquage reviennent à l’avenir pour les personnes entièrement vaccinées si les taux de vaccination diminuent et que la transmission du coronavirus augmente.

«Cette dernière année nous a montré que ce virus peut être imprévisible», a déclaré Walensky. «Donc, si les choses empirent, il est toujours possible que nous devions apporter des modifications à ces recommandations.»

Cependant, il n’est pas clair si l’agence est vraiment disposée à le faire et à porter un autre coup à sa réputation, a déclaré Piltch-Loeb.

Le Dr Jay Wolfson, expert en santé publique à l’Université de Floride du Sud, a déclaré que le changement intervient après que le CDC ait perdu une grande «crédibilité» dans la perception du public tout au long de la pandémie, en partie parce que les conseils de l’agence étaient souvent trop prudent. Souvent, les directives de l’agence sur les comportements tels que le lavage des mains et le port de masques étaient en retard sur les «réalités pragmatiques» de la pandémie, a déclaré Wolfson.

« Le CDC a porté un coup à leur crédibilité au cours de la dernière année », a déclaré Piltch-Loeb. «Il y a beaucoup à découvrir dans le calendrier, la prise de décision et la justification de ce que fait le CDC, mais ils sont coincés dans l’équilibre de la tension entre les besoins individuels et les normes de la population.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.