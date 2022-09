Je suis une voyageuse maman de trois enfants – je veux m’installer sur un site gitan pour que mon garçon puisse commencer l’école mais le conseil ne m’aidera pas

UNE VOYAGEUSE maman de trois enfants craint que son petit garçon ne soit absent de l’école la semaine prochaine – tout cela parce que le conseil n’aidera pas sa famille.

La femme de 23 ans, qui ne voulait pas être nommée, a l’impression d’avoir été forcée de quitter les sites de caravanes au cours des SIX dernières années avec ses jeunes enfants.

Sa communauté s’est installée à Sheerness, dans le Kent, lundi après avoir déménagé d’un site voisin – mais ils ont immédiatement reçu des réactions négatives de la part des habitants furieux.

Les habitants mécontents de la ville rurale et le club de football des jeunes ont tous élevé la voix à l’arrivée des voyageurs, incitant le Swale Borough Council à agir.

Maintenant, le groupe a reçu l’ordre strict de quitter les lieux demain et de déplacer leurs familles ailleurs.

Mais la jeune maman est vexée que le conseil n’ait pas aidé à répartir sa famille ailleurs, affirmant qu’ils se sont retrouvés “sans abri” et qu’ils n’ont nulle part où aller.

Bien que les voyageurs n’aient pas la permission d’être plantés sur le site, la femme a reproché au conseil de les avoir forcés à envahir les champs en ne leur offrant aucune autre option.

La communauté a déclaré qu’elle essayait de trouver un espace de règlement et ne voulait pas rester dans sa position actuelle – mais qu’elle ne savait pas vers qui se tourner.

Le voyageur anonyme doit s’occuper d’un bébé de quatre ans, d’un an et de sept semaines et veut une certaine cohérence pour eux.

Elle a déclaré : « J’ai un garçon de quatre ans qui doit commencer l’école ce mois-ci, mais il ne recevra pas d’éducation parce que nous n’avons nulle part où aller.

“Comment peut-il aller dans une école alors que nous bougeons chaque semaine?”

Sa communauté a besoin de quelque part pour plus de 20 voitures, 4×4 et camionnettes ainsi que plus d’une douzaine de caravanes blanches – elle veut donc l’aide du conseil.

“Nous avons cherché quelque part pendant six ans au total”, a déclaré la femme, “Il y a des tas de ‘sites gitans’ vides que le conseil du comté de Kent a que nous pourrions utiliser, mais ils refusent de nous aider.

« Sur les ‘sites gitans’, nous paierions le loyer et la taxe d’habitation et c’est ce que nous voulons faire, mais ils ne font rien à ce sujet.

« Il y a tellement de parcelles vides. Nous avons l’impression d’être conduits par le conseil, mais nous avons peur de les confronter à ce sujet parce que nous ne voulons pas les contrarier. “

L’une des principales raisons pour lesquelles la communauté se précipite demain se résume aux plaintes du club de football local.

Le New Road FC, un club de jeunes qui joue des matchs le week-end et s’entraîne sur le terrain de jeu du Festival, a annulé toutes ses sessions cette semaine après que la communauté se soit garée.

Darren Stock, 34 ans, le secrétaire du club, a déclaré qu’il y avait beaucoup de frustration parmi les enfants et les équipes qui ont hâte de récupérer leur terrain.

Il a déclaré: «Nous voulons juste récupérer notre propre terrain dès que possible.

“Le club a dû annuler tous les entraînements et nous venions de créer une équipe de football féminine pour laquelle nous avons dû annuler tous les matchs en raison du manque de terrains disponibles.

“C’est extrêmement décevant car il y avait beaucoup d’enthousiasme pour la nouvelle équipe.”

Mais la mère voyageuse a déclaré que les plaintes des habitants stigmatisent injustement sa communauté, invitant les habitants à jouer sur le terrain quand ils le souhaitent.

Elle a déclaré que le groupe était délibérément resté en dehors des limites du terrain afin que l’entraînement au football puisse se poursuivre.

Debout à la porte de sa caravane, la maman a dit : « N’ayez pas peur de nous, nous n’avons nulle part où aller, nous ne voulons pas être ici, nous sommes sans abri.

Le conseil a dit à la communauté de quitter le terrain d’ici demain, mais elle n’est pas sûre de leur plan.

Un porte-parole du Swale Borough Council a déclaré: “Nous avons visité hier le campement non autorisé de Festival Field à Sheerness pour effectuer nos premières évaluations et nous sommes maintenant en train d’obtenir une date et une heure pour leur départ.”

