Je suis une urologue – voici comment amener les hommes à parler de leurs érections

Le Dr Rachel Rubin, urologue titulaire d'une bourse de formation en médecine sexuelle, a partagé ses conseils dans une conférence en ligne intitulée « La manière facile de parler des pénis », qui a été publiée sur Medscape vendredi.

Elle adopte une approche douce face à un problème difficile.

Une urologue dit qu’elle a trouvé le moyen idéal pour amener les hommes à parler de leurs érections – et même si cela peut sembler d’une simplicité trompeuse, c’est étonnamment efficace pour aider les hommes flasques à retrouver une certaine raideur.

Le médecin de Washington DC a admis que de nombreux médecins avaient du mal à parler de pénis aux patients, malgré leur formation professionnelle.

Le médecin de Washington DC a admis que de nombreux médecins avaient du mal à parler de pénis aux patients, malgré leur formation professionnelle.

« Cela ne vient pas naturellement pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Rubin. « Si un jeune de 20 ans vient dans mon bureau avec son grand-père de 85 ans et qu’ils disent tous les deux que leur pénis ne fonctionne pas, comment comprendre ce qui se passe ? Est-ce qu’ils ont même le même problème avec eux ?

L’urologue a déclaré qu’elle utilisait le Erection Hardness Score (EHS), décrit par le Instituts nationaux de la santé comme « un outil simple, validé, semi-quantitatif et autodéclaré qui évalue la dureté de l’érection sur une échelle de 4 points ».

Le médecin de Washington DC a admis que de nombreux médecins avaient du mal à parler de pénis aux patients, malgré leur formation professionnelle. Medcape

L'outil a été développé en 1998 par une équipe d'urologues étudier les effets du médicament alors récemment commercialisé, le Viagra.

L’outil a été développé en 1998 par une équipe d’urologues étudier les effets du médicament alors récemment commercialisé, le Viagra.

Rubin a joint un visuel du score de quatre points pour les téléspectateurs à la maison, avant d’expliquer la signification de chacun des quatre points.

“Un ‘1’ n’est pas du tout une érection”, a-t-elle décrit. « Un ‘2’, c’est quand ça devient plus dur et plus gros, mais ça ne va pas pénétrer. Un « 3 » pénétrera, mais c’est assez bancal. Un ‘4’ est cette érection parfaite de concombre et de star du porno que tout le monde recherche.

Le médecin a déclaré qu’elle faisait « parler en chiffres » à ses patients masculins afin de décrire efficacement leur érection.

«Je demande au patient de me raconter une histoire», a-t-elle déclaré. “Ils peuvent dire : ‘Quand je me réveille le matin, je suis à 2. Quand je me stimule, je peux monter à 3. Quand je suis avec mon partenaire, parfois je peux monter à 4.’ .’»

Rubin a joint un visuel du score de quatre points pour les téléspectateurs à la maison, avant d’expliquer la signification de chacun des quatre points. Medcape

Si l’un de ses patients ne parvient pas à atteindre une érection optimale, Rubin lui prescrit des traitements en fonction de sa situation spécifique. Ceux-ci peuvent inclure des changements de mode de vie et une thérapie sexuelle, ainsi que de la testostérone ou du Viagra.

Elle leur demande ensuite de retourner à son cabinet pour faire le point et voir si leurs chiffres sur l’échelle de quatre points ont changé.

« J’ai une mesure objective qui me montre comment le traitement affecte leurs érections », a-t-elle déclaré.

La dysfonction érectile touche 40 % des hommes à 40 ans et 70 % des hommes à 70 ans. selon la Cleveland Clinic. Plus de 50 % des hommes souffriront d'une forme ou d'une autre de dysfonction érectile.

La dysfonction érectile touche 40 % des hommes à 40 ans et 70 % des hommes à 70 ans. selon la Cleveland Clinic. Plus de 50 % des hommes souffriront d’une forme ou d’une autre de dysfonction érectile.











