Je suis une tâche de célébrité qualifiée de « fausse » par les fans qui ont repéré un « indice »

La dernière tâche de I’M A Celebrity a été qualifiée de “faux” par des fans qui pensent avoir repéré une grosse erreur.

Lors de l’épisode de mardi soir de l’émission de télé-réalité ITV, Babatúndé a été choisi pour faire face au dernier procès Bushtucker.

Rex

ITV/Shutterstock

Appelé Horrifying Heights, le comédien a été placé à 100 pieds dans les airs alors qu’il tentait de gagner des étoiles pour le camp.

Le procès l’a vu se frayer un chemin autour d’une plate-forme circulaire à deux niveaux.

Malgré l’abandon de son tout premier essai à cause de sa peur des hauteurs, Babatúndé a courageusement relevé le défi.

Cependant, il a été confronté à un temps épouvantable alors qu’il pleuvait alors qu’il tentait de terminer l’essai avec seulement 10 minutes au compteur.





Les présentateurs Ant et Dec étaient en sécurité au sol avec leurs parapluies alors qu’ils regardaient le joueur de 34 ans.

Cependant, les fans sont convaincus d’avoir remarqué que le procès était truqué car la pluie avait semblé s’arrêter une fois que Babatúndé avait terminé le défi.

Le reste des célébrités du camp – dont Mike Tindall et Boy George – ne semblaient pas non plus affectés par la forte averse.

Je suis une célébrité LES GRINCEURS DE MATT Les fans de I’m A Celebrity disent la même chose à propos des dents de Matt Hancock CHOC DE CAMP Ant et Dec révèlent que je suis une torsion de célébrité laissant les camarades de camp stupéfaits

Un fan a tweeté: “Je pense qu’ils ont fait semblant de pleuvoir parce qu’il s’est arrêté à la minute où il a sauté, et il est arrivé au camp en train de tremper alors que tout le monde et tout étaient secs.”

“La pluie s’est commodément arrêtée à la fin du procès”, a déclaré un autre.

Alors qu’un troisième a posté: “C’est pas drôle comme la pluie s’est arrêtée dès qu’il est descendu.”

Je suis une célébrité continue ce soir à 21h sur ITV et vous pouvez vous tenir au courant des dernières bouffonneries de la jungle avec notre blog en direct.

Rex

TVI

Les présentateurs Ant et Dec étaient en sécurité au sol avec leurs parapluies alors qu’ils regardaient le joueur de 34 ans[/caption]