Je suis une star du porno – j’ai subi un coût énorme pour être une artiste classée X et je n’ai jamais voulu être maman, déclare Riley Reid

Une légende du PORN a conseillé aux autres de ne pas entrer dans l’industrie pour adultes et a raconté en larmes comment cela l’avait empêchée d’avoir des enfants.

Riley Reid, maintenant âgée de 31 ans et mère d’un enfant, s’est émue dans la vidéo refait surface de 2020 alors qu’elle exposait les problèmes liés à une carrière dans le porno.

Riley Reid est l’un des noms les plus grands et les plus aimés du porno Crédit : Getty

Cependant, son succès a eu un coût personnel élevé

Elle dit que sa carrière l’a forcée à perdre sa famille

Reid – de son vrai nom Riley Mathews – a gagné des millions grâce à sa carrière d’adulte réussie et a gravi les échelons pour devenir l’une des plus grandes stars du porno.

Elle est devenue une sensation sur OnlyFans avec ses abonnements qui ont monté en flèche pour faire d’elle l’une des actrices de films pour adultes les plus populaires sur la plateforme.

Et pourtant, elle a courageusement raconté comment tout ce succès a un prix élevé qu’elle n’encouragerait pas les autres à payer.

« C’est nul », a admis la brune de 1,50 mètre sur sa chaîne YouTube.

« Souvent, quand les gens me demandent s’ils devraient faire du porno, je leur dis non.

« Je leur dis que ça rend la vie vraiment difficile, ça rend les fréquentations vraiment difficiles, ça rend la vie de famille vraiment difficile, ça rend l’intimité difficile. »

La vidéo déchirante s’est aggravée lorsqu’elle a expliqué comment l’industrie du film pour adultes l’avait empêchée de devenir mère.

« Vous vous mettez en avant et le monde vous juge maintenant et vous devez accepter d’avoir honte tous les jours de votre vie.

« Je ne veux même pas avoir d’enfants car je m’inquiète de la façon dont les gens traiteront mon enfant », a-t-elle déclaré.

Le succès de Reid dans sa carrière a également mis à rude épreuve sa relation avec sa famille.

Elle a raconté à quel point sa mère l’avait soutenue au début, mais les choses ont ensuite empiré entre elles.

L’acteur adulte avait déclaré que sa mère « m’utilisait pour qu’elle puisse vivre un style de vie luxueux ».

Et quand Reid a cessé de donner de l’argent à sa mère, cela a rendu leur relation « difficile » et « toxique ».

« Je n’ai plus de maman, je ne lui parle plus, ça me manque d’avoir une maman… et je ne peux pas revenir en arrière », a-t-elle dit avec émotion.

En ce qui concerne son père, il « se débat avec mon travail dans l’industrie et est aussi religieux ».

Elle a expliqué que sa belle-mère ne voulait pas être associée à elle. « Je n’ai plus le droit de rendre visite à mon père ».

« Quand j’étais comme si on pouvait prendre un café ou prendre un petit-déjeuner, il a dit » Je ne veux pas être vu en public avec toi « et ça m’a fait mal », a-t-elle ajouté.

La star attristée a alors avoué : « J’ai perdu ma famille et je ne parle pas à mes frères et sœurs ».

La vidéo se termine avec Reid effondrant sa tête sur la table avec un soupir épuisé.

Ces jours-ci, la créatrice classée X semble être plus heureuse et profiter de sa vie conjugale avec le coureur libre Pasha Petkuns.

Ensemble, ils ont accueilli une petite fille, Emma, ​​en juillet 2022.

En novembre dernier, elle a partagé une photo de sa fille avec la légende : « Toujours reconnaissante pour ma famille nouvellement fondée. »

Elle a ajouté: « Merci Emma d’être la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. Je t’adore et t’aime plus que tu ne le sauras jamais. »

Cependant, ses problèmes antérieurs avec les trolls semblent avoir persisté et elle a été forcée de se rendre sur Instagram récemment pour réprimander les gens pour avoir insulté son bébé.

Dans la vidéo, la légende du porno a dit à ses deux millions de followers : « Le nombre de personnes qui laissent des commentaires méchants sur mon bébé est fou pour moi.

« Grandis. Arrête d’être méchant avec un bébé. »

Malgré les guerriers du clavier, Reid publie régulièrement des clichés de son magnifique bébé avec des légendes comme « Je n’ai jamais connu l’amour jusqu’à ce que je te rencontre, Emma ».