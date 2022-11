Je suis une star de Strictly et mes enfants dorment toujours avec moi – mon fils de 7 ans n’ira pas à moins que je ne paie 20 £, dit Helen Skelton

Helen Skelton de STRICTLY a révélé que ses enfants dormaient toujours avec elle – affirmant que son fils aîné avait exigé 20 £ pour retourner dans sa propre chambre.

La candidate de Strictly – qui s’est séparée de son mari star de la ligue de rugby Richie Myler plus tôt cette année – dit que ses enfants ont du mal à s’endormir.

La star – qui est associée à Gorka Marquez sur Strictly – est maman d’Ernie, sept ans, Louis, cinq ans et Elsie, 10 mois.

Elle a déclaré au magazine Brood : «Les miens sont de très mauvais dormeurs, ils aiment dormir dans mon lit, ce qui n’est pas bon, mais d’autres personnes diront ‘eh bien, ce n’est pas bon ?’

“Plutôt que ‘Oh c’est bien parce qu’ils auront bientôt 18 ans !’ – mais c’est de la survie !

“J’ai demandé à mon aîné de dormir dans son propre lit l’autre nuit et il négociait un accord et a dit qu’il le ferait pour 20 £ !

“J’étais comme – ‘Je ne peux pas te donner 20 £ la nuit!’ Pas étonnant que j’aie dû retourner au travail !

Et elle a révélé la difficulté d’élever les enfants parallèlement à sa carrière – se sentant même coupable d’avoir une femme de ménage.

Elle a dit: “Comme je déteste le nettoyage, alors j’ai eu un nettoyeur. Je me sentais vraiment mal au début, je me sentais vraiment de la classe moyenne et je rangeais avant qu’ils n’arrivent, mais ensuite la dame m’a dit ‘pourquoi tu fais ça, tu me paies pour faire ça ?’

« Oh, et n’achetez pas de vêtements que vous devez repasser ! Encore une fois, pourquoi tu te fais ça à toi-même.





Helen s’est avérée une danseuse impressionnante sur Strictly – et a eu des appels de coaching secrets avec Dan Walker de BBC Breakfast.

Dan a déclaré au Star : “Je connais très bien Helen Skelton et je lui ai beaucoup parlé et je pense qu’il a été fantastique et je lui ai dit qu’elle allait être là pendant un certain temps.

“Elle m’a appelé la semaine avant de continuer et je lui ai dit ‘tu dois y aller les yeux grands ouverts’.”

